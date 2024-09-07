解決大客車駕駛荒 業者祭4至7萬月薪...1天招到88人

為協助解決大客車駕駛荒問題，公路局台中區監理所今天上午在彰化監理站舉辦大客車駕駛擴大徵才活動，邀集26家業者聯合設攤徵才，由於業者分別祭出每月4到7萬元薪資，共吸引306人參與活動與諮詢職缺，順利媒合88名投入大客車駕駛行列。

公路局共邀集11家公路客運公司、2家市區客運公司、13家遊覽車公司，到活動現場聯合設攤徵才，提供逾302個大客車駕駛員職缺，共有306人參與活動與諮詢職缺。

公路局主任秘書林義勝表示，為補足大客車駕駛人力所需缺口，並培育及留用優良駕駛人，公路局今年持續針對大客車駕駛進行相關補助，補助對象為公路、市區、遊覽車客運駕駛員育才、留才補助，另考量基本薪資調整補助，也同步調整生活津貼至每天915元，並由交通部公路局全額補助。

根據公路局大客車駕駛擴大徵才獎勵方案，凡自去年2月17日至3月16日未擔任大客車駕駛的民眾，只要透過就業獎勵方案成功媒合，應徵錄取、符合資格者，任職滿3個月，即享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費、訓練期間生活津貼及穩定就業獎勵金，合計最高可領補助達13萬9288元。