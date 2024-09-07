花蓮外海規模5.3地震 氣象署：0403能量釋放還沒完

中央氣象署發布第462號顯著有感地震報告，今天下午1時16分花蓮縣政府東南東方16.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.3地震，最大震度4級，地震深度15.1公里。氣象署表示，該起地震仍為0403花蓮地震的餘震序列，雖然餘震已逐漸趨緩，但還沒完成能量跟應力釋放，民眾還是要持續留意相關餘震。

氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今天下午震央位於花蓮外海的地震，無論是位置還是深度都研判仍屬於0403餘震序列。0403花蓮地震的餘震會持續3至6個月，雖然已逐漸趨緩，但還是三不五時會有比較明顯的餘震發生，像是8月16日的規模6.3地震，還有今天規模5.3的地震。

吳健富提醒，0403地震序列還沒完成能量跟應力釋放，民眾還是要持續留意相關餘震。