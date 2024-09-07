APEC經費支持 國際登革熱研討會114年台南登場

氣候暖化引爆登革熱危機，掀起人與病媒蚊間的全球攻防戰，台灣獲亞太經濟合作會議（APEC）經費支持，「後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會」明年4月台南登場。

氣候變遷帶來的健康影響是國際關注議題，衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，為促進登革熱防治工作國際交流與分享台灣經驗，日前透過亞太經濟合作會議（APEC）衛生工作小組（HWG）提交研討會計畫，近期通過審查。

疾管署表示，鑒於台南市過去在登革熱防治豐富的經驗與成果，同時慶祝台南建城400年，「後疫情時代登革熱防治新挑戰與創新科技運用研討會」（Dengue Prevention and Control in the Post-COVID-19Era: New Challenges and Role of Innovative Technology）特別訂於明年（民國114年）4月在台南市舉辦。

疾管署說明，這項計畫提出藉由各經濟體分享應用創新科技積極進行登革熱防治措施，共同推動登革熱區域防治宗旨，獲智利、印尼、日本、馬來西亞、秘魯、菲律賓、新加坡、美國及越南等9個經濟體倡議支持，及APEC經費補助辦理。

疾管署強調，APEC為我國具正式身分參與的重要國際組織，疾管署長年參與其衛生工作小組，除與各經濟體進行傳染病防治交流外，同時持續爭取在台辦理相關活動。

疾管署表示，正廣邀各經濟體來台參與研討會，共同因應登革熱防治挑戰，期盼促進台灣與各經濟體，針對登革熱防治政策交流合作網絡與應變能力，同時強化公私部門協力合作。