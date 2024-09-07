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「醜」蔬果也有春天 她推廣在地醜蔬果創作果汁將環島

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣蔬果汁業者林曉慧長期使用外觀NG的醜蔬果製作果汁，為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富的醜蔬果，她將到偏鄉推廣醜蔬果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣蔬果汁業者林曉慧長期使用外觀NG的醜蔬果製作果汁，為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富的醜蔬果，她將到偏鄉推廣醜蔬果。記者陳雅玲／攝影

雲林縣蔬果汁業者林曉慧長期使用外觀NG的醜蔬果製作果汁，為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富的醜蔬果，她從前年開始到偏鄉推廣醜蔬果食農教育，今年將於9月9日出發，走訪5縣市，從帶領民眾認識當地的醜蔬果開始，進而推廣食材的全面利用。

林曉慧13年前創業，販售蔬果汁，她長期支持在地老農，使用外表不完美的「醜」蔬果打成果汁，甚至開發成果汁粉，深知醜蔬果只是外表不佳，但營養價值不受影響。

有感農民經常因為醜蔬果不好販售苦惱，3年前她開始協助農民推廣醜蔬果，她先後到澎湖、蘭嶼偏鄉，透過食農教育讓當地的孩子認識醜蔬果，藉此推廣食材全面利用，今年獲得農村發展及水土保持署、聯詠科技補助，將從9月9日起展開環島食農教育，預計走訪新北、新竹、高雄、花蓮、屏東等多處社區。

林曉慧說，她雖長期使用老農的醜蔬果做果汁，但能去化的數量有限，全台有很多老農，生產的蔬果有些可能大小、外表不符市場販售標準，她將藉由環島計畫，盤點當地的醜蔬果，利用其創作成獨特的蔬果汁，從味蕾的直接品嘗，提升大家對這些農產品的認知與重視。

國民黨立委張嘉郡今帶著孩子支持林曉慧的環島活動，她說，很多都市年輕人根本不知道餐桌上的食物從何而來，也不知道尊重農民，食農教育應該獲得大家支持，「我的孩子每天也都喝果汁」，外表受損的蔬果依舊能夠食用。

農村發展及水土保持署長李鎮洋也為林曉慧的環島食農教育感動，他說，期待曉慧夢做大一點，讓醜蔬果食農教育遍地開花。

今天記者會上，雲林縣副縣長謝淑亞、虎尾鎮長林嘉弘等人都現身支持，林曉慧說，只要更多人理解並接納這些醜蔬果，就能讓減少食物浪費的理念在全台蔓延，帶來實際而深遠的改變。

雲林縣蔬果汁業者林曉慧（前排左二）為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富的醜蔬果，她將到偏鄉推廣醜蔬果。記者陳雅玲／攝影
雲林縣蔬果汁業者林曉慧（前排左二）為讓民眾重新認識外表不完美、營養仍豐富的醜蔬果，她將到偏鄉推廣醜蔬果。記者陳雅玲／攝影

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