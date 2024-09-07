台灣中醫治癒案例 加拿大中醫積極取經

慈濟國際中醫學術研討會於加拿大溫哥華舉行，台灣專家介紹透過中西醫合療和精準醫療治癒腦死、漸凍人和癌症病患等病例，令加拿大中醫師大感振奮，期盼台灣模式能複製於加拿大。

參與一連兩天的研討會昨天落幕，約80名中醫師和學員聆聽花蓮慈濟醫院副院長何宗融、台北市立聯合醫院副院長邱榮鵬、台北當代漢醫苑院長郭育誠、天津南開醫院副院長吳雄志等人帶來精彩演講。

何宗融列舉「中西醫合療和精準醫療」在台灣創造的成功案例，包括最近有一名被判定幾乎是小兒腦死的兒童，先是經過花蓮慈濟醫療團隊開刀搶救，接著透過中醫針灸活絡腦部經脈，令這名幾乎被認為沒有希望存活的孩子，重現手指活動的狀態。

還有一名香港漸凍症患者，原本手不能動、腳不能抬，在慈濟的中西醫「精準醫療」搭配下，找出病患基因問題，儘管無西藥可醫，卻在數萬種中草藥中找到了藥方。還有不少癌症與帕金森失智症患者，也都是透過中醫妙手回春而重現生命希望。

何宗融對中央社說：「慈濟醫院的中西醫合療是非常全面的，連加護病房都有中西醫共同駐診。台灣數據顯示，中醫幫助診治下，為整體健保支出減少約5%。加拿大正面臨醫療資金耗費巨大的窘境，台灣中醫已經走向精準、實證、科學化，獲得社會高度肯定，其經驗樂於與加拿大分享。」

拉丁裔的溫哥華中醫師Zaria參加研討會收穫良多，她對中央社表示：「久聞台灣的中醫品質乃世界翹楚，這次吸收到許多新知識，頗有大開眼界的感覺。」她說自己接觸到的病患來自多種族裔，顯見加拿大人對中醫接受度很高。

多次來訪加拿大與中醫界交流的邱榮鵬讚揚加拿大是西方國家中推動中醫最積極的國家之一。「我知道卑詩省昆特蘭理工大學 （Kwantlen PolytechnicUniversity） 將開辦加拿大首個中醫學學士學位課程，明年首度招生，相信這會進一步提升加拿大中醫素質。」

加拿大慈濟人醫會召集人鍾政哲說，所謂「醫教研」三者並立，目前加拿大中醫界在「研究」領域仍是空白，台灣慈濟的中醫資源可作為加拿大的後盾。他對中央社說：「加拿大慈濟正籌畫設立傳統醫學中心，要收集本地病例進行研究，以建立龐大數據庫，作為整體中醫界的助力，也造福加拿大社會。」（編輯：陳承功）