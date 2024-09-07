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國家級警報響 下午1時16分花蓮外海規模5.3地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發布地震報告。圖／氣象署提供
中央氣象署發布地震報告。圖／氣象署提供

中央氣象署發布第462號顯著有感地震報告，今天下午1時16分，在花蓮縣政府東南東方16.4公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.3地震，地震深度15.1公里。本起地震預估達災防告警系統（PWS）發送門檻，告警範圍：花蓮縣。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度 4級、宜蘭縣地區最大震度 3級、南投縣地區最大震度 3級、台中市地區最大震度 2級、台東縣地區最大震度 2級、嘉義縣地區最大震度 2級、雲林縣地區最大震度 2級、彰化縣地區最大震度 2級、桃園市地區最大震度 2級、嘉義市地區最大震度 2級、苗栗縣地區最大震度 1級、新北市地區最大震度 1級、新竹縣地區最大震度 1級、台北市地區最大震度 1級、高雄市地區最大震度 1級、台南市地區最大震度 1級。

地震 氣象署

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