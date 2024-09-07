國家級警報響 下午1時16分花蓮外海規模5.3地震 最大震度4級

週休二日是許多人的充電時刻，部分的人比起往外跑、與人社交，反而更喜歡在家躺床追劇打電動。不過心理師余佳容卻提醒，「躺一整天無法幫助放鬆，甚至可能導致越躺越憂鬱」，五大原因包括運動不足、社交孤立、生活節奏紊亂、自我價值感下降、注意力集中在消極想法。

2024-09-07 13:09