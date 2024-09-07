週末躺床會越躺越憂鬱 心理師曝「5大原因」力勸出門晃晃

週休二日是許多人的充電時刻，部分的人比起往外跑、與人社交，反而更喜歡在家躺床追劇打電動。不過心理師余佳容卻提醒，「躺一整天無法幫助放鬆，甚至可能導致越躺越憂鬱」，五大原因包括運動不足、社交孤立、生活節奏紊亂、自我價值感下降、注意力集中在消極想法。

余佳容在臉書粉專中貼文表示，現代人上班憂鬱煩悶，下班、放假的放鬆方式就是躺著滑滑手機、追追劇，餓了就叫外送，最好可以整天不出門，然而躺整天這個休閒活動，可能無法幫助放鬆，還有可能導致越躺越憂鬱。

余佳容表示，五大原因會使人越躺越憂鬱。第一，運動不足，久躺會導致缺乏運動,而運動不足會降低體內血清素、多巴胺等神經遞質的分泌,這些物質對情緒有正面影響。缺少這些物質會讓人更容易憂鬱。

第二，社交孤立，長期躺著會降低社交機會,缺乏人際交往也是憂鬱的高危因素之一。第三，生活節奏紊亂，久躺容易打亂正常的生理節奏，如睡眠作息、飲食時間等，紊亂的生理節奏會影響大腦化學物質的正常分泌，從而影響情緒。

第四，自我價值感下降，長期無所事事、無法完成目標會降低自尊和成就感，導致負面自我評價，從而增加憂鬱風險。第五，注意力集中在消極想法，久躺無所事事，注意力更容易集中在消極、負面的想法上，加重憂鬱情緒。

余佳容表示，整天躺著也會讓大腦無法分辨床到底是需要清醒的地方，還是需要睡覺的地方，久而久之，也會降低睡眠品質，睡眠品質低落就會增加憂鬱傾向，進而進入惡性循環，所以有空不妨出門走走晃晃，或是去朋友家串串門，對健康更有幫助。