重機團體明天在7國道服務區集結 高公局籲：理性表達訴求

為爭取重機上國道，中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，明天上午10點將舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友於前往7個國道服務區集結。高速公路局表示，國道服務區停車位及餐飲休憩空間有限，周末假期須有較高周轉率，呼籲重機團體理性表達訴求，並於休憩後將空間讓給其他有需要的用路人。

高公局表示，國道服務區停車位及餐飲休憩空間有限，周末假期須有較高周轉率，方能提供更多用路人使用，呼籲重機團體理性表達訴求，並於休憩後將服務區車位及餐飲休憩空間讓給其他有需要的用路人，避免抗議手段影響他人停車與用餐休憩權益，產生社會負面觀感。此外，現行重機尚未開放行駛高速公路，呼籲騎士不要違規上國道。

高公局說，考量周末假期服務區車位需求甚高，但車位供給有限，建議用路人當日於服務區適度休息後，即可出發繼續下一個行程，讓其他有需要的用路人也能使用服務區資源。高公局也會透過附近電子看板顯示停車狀況資訊，並加強區內停車指揮及引導，也會視需要於入口處引導車輛離開，避免服務區內車輛過多占滿區內通道。

高公局表示，依據「道路交通管理處罰條例」第92條規定，550c.c.以上大型重型機車得依交通部公告規定路段及時段行駛高速公路，而附帶決議「…鑑於社會各界對於開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，存有安全之疑慮，授權由交通部應在安全性及風險有效控管原則下，分階段規劃可開放之路段及時段。」交通部及高公局已多次徵詢地方政府及相關團體意見，並辦理11次民調，及2次一年期觀察檢核作業。

高公局指出，鑒於現階段社會各界對於開放大型重機行駛高速公路尚無共識，目前交通部尚未開放550c.c.以上大型重型機車可行駛高速公路路段，有賴大型重機騎士逐步改變民眾對自身駕駛行為觀感，以強化各界對大型重機騎士禮讓及守法印象，進而改變各界對該政策認同，營造適宜推動開放條件。

高公局表示，如經民意調查結果獲多數民意支持，同時獲地方政府正面支持，且社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，再研議開放大型重機行駛高速公路。另也提醒，大型重型機車騎士若行駛高速公路，違者可依「道路交通管理處罰條例」第33條及92條規定處3000元至6000元罰鍰及違規記點處分，並強制拖離。