助道安「增見警率」挨轟 交通部：各面向都努力中

我國上半年行人死亡數較去年同期不減反增，新任交通部長陳世凱近日於道安記者會表示，9月起加強執法、增加見警率，引發基層警察不滿，認為修法過程處處妥協，成效並非見警率能解決。對此，交通部回應，道安工作是從各個面向都在努力中，並非只針對警方執法，由於部分縣市民眾道安觀念較薄弱，希望透過加強執法導正。

台灣警察工作權益推動協會於臉書發文點出新任交通部長政策方向錯誤，其一為交通法規修法過程處處妥協寬鬆，成效問題並非見警率能解決；第二，政策不是打電動，拒絕不科學而盲目的政策調整；第三，自己要開芭樂政策，基層不幫埋單。

台灣警察工作權益推動協會說，交通部修法一直妥協，導致基層執法無所適從，現在改善成效不如預期，交通部不回頭檢視當初修法與政策問題，反而質疑見警率跟執行問題。此外，警察人力不足與工時過長的問題沒有解決，還妄想要提升政策成效，執法資源、人力跟法律基礎要從何而來？

台灣警察工作權益推動協會也說，執法強度與交通事故間並沒有必然關係，執法只能壓制交通出於用路人的動態性風險，但交通事故也涉及道路規畫本身的既有風險，在教育、工程沒有顯著改善前，盲目增加人力負擔，不過是在虛耗資源，極度不專業。

交通部路政及道安司表示，道安工作是從各個面向都在努力中，並非只針對警方執法。由於有幾個縣市行人死亡持續攀升，經分析未依規定穿越道路及未停讓行人明顯較高，代表民眾觀念較薄弱，所以希望透過地方警力加強執法。若縣市表現較良好就不需要，並非全面性。

交通部路政及道安司強調，除了執法以外，各部會教育宣導、工程改善也持續在進行中，是全面向一起努力解決，而非把全部重心放在加強執法，各面向都在持續努力。