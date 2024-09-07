5地「山區暴雨」國家級警報響 北北基宜大雷雨

中央氣象署針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。台北市松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區。宜蘭縣礁溪鄉、員山鄉。

氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：新北市坪林區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市汐止區、台北市士林區。