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5地「山區暴雨」國家級警報響 北北基宜大雷雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象署發針對北北基宜發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照
中央氣象署發針對北北基宜發布大雷雨即時訊息。聯合報系資料照

中央氣象署針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。

大雷雨即時訊息示警區域：基隆市七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區。台北市松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區。新北市新店區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、金山區、萬里區、烏來區。宜蘭縣礁溪鄉、員山鄉。

氣象署並發布山區暴雨，警戒區域：新北市坪林區、新北市石碇區、新北市平溪區、新北市汐止區、台北市士林區。

氣象署針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市逮魚堀溪、台北市雙溪、（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警，持續時間至下午1時40分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

中央氣象署針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。圖／取自氣象署網站
中央氣象署針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流。圖／取自氣象署網站

大雷雨 石碇

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