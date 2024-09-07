將起徵碳費 彭啓明：不要恐慌綠色通膨

明年1月開始起徵碳費，環境部長彭啓明今天在臉書表示，可能被徵收的281家公司，可以注意環境部陸續舉辦的詳細說明會，未被徵收的對象也別緊張，都還有一段的準備調適期，呼籲大眾「不要恐慌綠色通膨」。

彭啓明表示，碳費對象是排碳超過2.5噸的電力、燃氣供應業及製造業，預估收費對象約500廠（281家公司，其中有141家上市櫃公司）。預估收費對象的溫室氣體排放量約155百萬公噸二氧化碳當量，約占全國總排放量54%。碳定價是一個有點複雜的制度，每個國家的制度及國情都不同，我們非特別獨特，也可以和國際接軌，會持續密切注意。

他也提醒，可能被徵收的281家公司，可以注意環境部9、10月陸續舉辦的詳細說明會，環境部鼓勵大家努力申請自主減量計畫，也請以環境部氣候署專業資訊為主要訊息來源，切勿自我解讀，衍生困擾。至於未被徵收的對象，請勿緊張，都還有一段的準備調適期，先準備與知識了解，比一切都重要。「大眾不要恐慌綠色通膨，訊息請以環境部為準」。

彭啓明表示，碳定價是國際潮流趨勢，更是一個新制度，本來就需要適應調整期。上周三子法才上路，根據環境部近期的民調，將近7成的台灣民眾支持碳費制度，也有近6成民眾肯定這樣的設計與時間安排。環境部會逐步強化和大眾的溝通。