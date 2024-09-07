周周聚餐讓他「血管都是油」險釀胰臟炎 上腹痛要警覺

中秋節快到了，不少民眾和親友相約烤肉，就有名50歲上班族，在中秋節前周周聚餐，導致三酸甘油脂指標暴為正常值的5倍，「相當於血管中都是油」，差點引發胰臟炎。

新陳代謝科醫師提醒，在爆食與飲酒後，出現上腹劇痛「猶如刀割」，痛感還傳到後背、痛到無法站直，「想躺平緩解痛感還加劇」，就是典型的急性胰臟炎症狀，必須立即急診接受輸液治療，且禁食到痛感消失。

減重專科暨新陳代謝科醫師周建安說，酒精、膽結石與三酸甘油脂血症是引發急性胰臟炎的三大主因，中秋連假大量的肉類跟酒精，就是讓健康亮紅燈的關鍵，而三酸甘油脂會在胰臟分解成脂肪酸，過量脂肪酸會導致胰臟細胞損傷，造成急性發炎並活化胰臟的消化酵素，造成胰臟的自我侵蝕，引發急性胰臟炎。

周建安曾收治1名長期患有代謝症候群的50歲上班族，該名患者平常都是靠藥物維持血壓與血糖在標準範圍內，但血脂始終未能達標，特別是三酸甘油脂一直徘徊在200mg/dl左右，超過「150mg/dl以下」的正常值。

結果這名患者某次回診抽血檢查，「肉眼就可看見抽出來的血液上浮著一層油」，空腹血糖從95mg/dl上升至110mg/dl，正常值為「100mg/dl以下」，而三酸甘油脂更是飆升至750mg/dl，足足是正常值的5倍，一問之下原來是中秋假期卯起來聚餐惹的禍。

這名患者量攝取高油脂食物與啤酒，蔬菜攝取嚴重不足，導致膳食纖維、維生素與抗氧化物質無法平衡飲食中的有害物質，如放任不管、營養持續失衡，極可能導致「三酸甘油脂血症」，進一步引發急性胰臟炎。

還好患者及時發現，靠大量補充水分，暫時禁食1至2餐，降低三酸甘油脂濃度、解除危機，周建安提醒，民眾在爆食與飲酒後，如出現上腹劇痛「猶如刀割」，痛感還傳到後背，痛到無法站直，「想躺平緩解痛感還加劇」，就是典型的急性胰臟炎症狀，必須立即急診接受輸液治療，且禁食直至痛感消失。

周建安指出，如果胰臟反覆發炎，將影響胰島素分泌，進而導致糖尿病，因此飲食上一定要盡可能避免高油、高糖食物及酒精，不過也不用因此就完全拒絕中秋烤肉，只要遵守以下飲食建議，還是可以健康過節：

1、增加蔬菜比例：如彩椒、蘆筍等富含膳食纖維的蔬菜，有助於平衡飲食。

2、串烤肉類與蔬菜：或用生菜包裹肉片，降低油膩感。

3、自製低鈉醬料：使用柚子汁、薄鹽醬油和橄欖油調製和風醬，減少鈉攝取。

4、減少加工食品：如香腸和培根，避免過多的添加物。

5、選擇無糖綠茶：綠茶中的天然兒茶素有助於分解油膩，並加速代謝致癌物。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康