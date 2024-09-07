快訊

柯文哲羈押「雞鴨便當」爆紅 營養師曝他最需要這個

日本環球買1送1！ 可樂旅遊「99搶搶購」一日快閃優惠看過來

監院考察「北海道黑熊保育」 羅智強批：瞎理由編預算出國玩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大雨炸13縣市 氣象署示警：可能短延時豪雨、下到晚上

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北、南投、雲林、嘉義地區及新竹至台中、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天水氣偏多，風向上偏南風到東南風為主，今天南部、東半部整天不定時短暫陣雨，其他地區多雲。今天午後各地都有短暫雷陣雨，降雨機率都是偏高；尤其中南部地區、北部山區，午後有局部大雨、甚至短延時豪雨發生機率，且降雨時間長，可能延續到晚上。

南投縣 嘉義

延伸閱讀

大雨一早炸高雄 注意短延時強降雨、雷擊

對流雲系發展旺盛！中南部8縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

桃園以北熱慘 魔羯颱風太強掀長浪 下周一變天

雨勢升級雨區擴大！6縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

5地「山區暴雨」國家級警報響 北北基宜大雷雨

中央氣象署針對台北市、宜蘭縣、基隆市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴...

郵局重複撥薪 逾萬名國軍多領3.8億元遭急追回

不少企業單位會以郵局作為薪轉帳戶，台中民權路郵局9月5日進行某單位中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964...

大雷雨亂航班 松山機場暫停地面作業、部分航班恐延誤

因大雷雨影響，交通部民航局表示，松山機場上午11點47分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾注意航班...

柯文哲羈押「雞鴨便當」爆紅 營養師曝他最需要這個

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，遭到台北地方法院羈押禁見，立委王世堅昨天前往台北看守所，送會客菜「雞鴨便當」、「起酥蛋糕」（...

將起徵碳費 彭啓明：不要恐慌綠色通膨

明年1月開始起徵碳費，環境部長彭啓明今天在臉書表示，可能被徵收的281家公司，可以注意環境部陸續舉辦的詳細說明會，未被徵...

國內首例打破傷風疫苗後死亡 這原因獲救濟250萬元

一名50多歲男性被狗咬傷後，施打破傷風類毒素（俗稱破傷風疫苗），沒想到，打完疫苗後竟突然昏迷，立即送醫搶救仍不幸過世，經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。