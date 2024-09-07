大雨炸13縣市 氣象署示警：可能短延時豪雨、下到晚上

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北、南投、雲林、嘉義地區及新竹至台中、台南、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天水氣偏多，風向上偏南風到東南風為主，今天南部、東半部整天不定時短暫陣雨，其他地區多雲。今天午後各地都有短暫雷陣雨，降雨機率都是偏高；尤其中南部地區、北部山區，午後有局部大雨、甚至短延時豪雨發生機率，且降雨時間長，可能延續到晚上。