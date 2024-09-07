國內首例打破傷風疫苗後死亡 這原因獲救濟250萬元

一名50多歲男性被狗咬傷後，施打破傷風類毒素（俗稱破傷風疫苗），沒想到，打完疫苗後竟突然昏迷，立即送醫搶救仍不幸過世，經申請預防接種受害救濟，由衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）研議，死亡不能排除與施打破傷風類毒素的相關性，因而判定給予救濟金250萬元、喪葬補助費30萬元，總共280萬元，此為國內首例施打破傷風類毒素獲死亡救濟給付個案。

依VICP審議指出，依男子病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案為接種新冠疫苗後一個多月，遭犬隻咬傷且接受破傷風類毒素及抗生素針劑，但突發昏迷送醫而後死亡。病理解剖報告載明死因為原有肺氣腫、肺高壓、冠狀動脈狹窄及疑有過敏體質，因施打破傷風類毒素、抗生素等誘發急性過敏反應導致心肺衰竭。

個案本身有止痛藥及抗生素的過敏史，其症狀發生時間距離接種新冠疫苗已久，但其症狀及死因仍無法確定與接種破傷風類毒素疫苗的關聯性，依「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」，核予救濟金250萬元及喪葬補助30萬元。破傷風類毒素誘發過敏性休克機率為10萬分之1至10萬分之3，為文獻上已知，但為極罕見的疫苗不良反應。

台大兒童醫院前院長、小兒科教授黃立民說，破傷風疫苗屬於類毒素疫苗，也就是說，是將破傷風桿菌的蛋白質取出後，把毒性去掉再打入人體，因此是非常安全的疫苗，他很少聽到會引起副作用或死亡，所以此死亡案例他不認為是施打破傷風類毒素引起。

黃立民說，民眾不小心受傷或被狗咬傷後，5年內沒有打過破傷風類毒素，應該打一劑，但如果5年內有打過，就不需再打，但即便是忘記5年內有打過，又再重複施打，有可能體內抗體會高一點，而出現皮膚潰爛症狀，但這也是局部的問題，沒有聽說會突然死亡。