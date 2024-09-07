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「重複發薪」萬名軍人領雙薪！郵局火速追回3.8億元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

中華郵政台中民權路郵局協助中部國軍撥薪作業時，因作業疏失，9月3日連二日重複入帳1萬0694筆、金額共3.8億元，等同有上萬名軍人領到雙倍薪，直到9月5日上午7時20分獲報，在2小時內追回1萬545筆，截至今日剩13筆、45萬元沒追回。台中郵局表示，總公司針對此事修改程式，台中郵局也加強教育訓練，避免類似情況發生。

台中郵局代理局長王月珍說，根據程序，薪轉作業傳送後，還要主管覆核，郵局員工在9月3日入帳1萬0694筆後，當天主管已經覆核，但該名員工誤以為檔案刪除沒有成功，因此隔天9月4日再次傳送，結果9月4日是不同主管覆核，導致出現重複入帳。

王月珍說明，郵局是在9月5日上午7時20分，郵局收到國軍通知，立即請總局協助沖銷，在當天上午10時追回1萬545筆，部分薪轉帳戶撥款第一時間已被提領，金額不足，剩149筆沒追回，截至今日剩13筆、45萬元沒追回。

台中郵局表示，後續將持續聯繫儲戶回存，若沒有回存，將從下次薪轉扣除，不會有呆帳問題，該情況為郵局內部預付，對消費者無影響。

主管 國軍 郵局

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