高溫炎熱、午後慎防短延時豪雨 下周一低氣壓通過降雨明顯

未來1周台灣相對在大的低壓帶裡面，水氣偏多。中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天的天氣不穩定，尤其中午過後容易有局部大雨，甚至短延時豪雨。下周一、周二會有一個低氣壓從台灣附近通過，屆時北部、東北部降雨會比較明顯。

張承傳表示，目前從南海到菲律賓東方海面是大的低壓帶，當中在台灣東方外海是低氣壓，將慢慢往台灣靠近。明天低壓位置來到日本南方，慢慢接近台灣地區。下周一、周二這個低氣壓就會從台灣附近通過，由於環境不利於它增強，所以增強空間有限。

張承傳說，下周三這個低壓通過台灣之後就會減弱消散，從下周三到周五台灣附近還是大的低壓帶環境之內，風向偏東風，水氣偏多。

今天水氣偏多，張承傳表示，風向上偏南風到東南風為主，今天南部、東半部整天不定時短暫陣雨，其他地區多雲。今天午後各地都有短暫雷陣雨，降雨機率都是偏高；尤其中南部地區、北部山區，午後有局部大雨、甚至短延時豪雨發生機率，且降雨時間長，可能延續到晚上。

溫度部分，張承傳表示，今天各地高溫33至35度左右，新北、台北市有局部36度以上高溫發生機率，沒下雨時氣溫偏高。明天之後隨著低壓慢慢接近，風向轉為偏東北到偏東風，比較沒有冷空氣下來，由於雲量偏多，和過去相比極端高溫機率降低，不過，沒下雨時仍悶熱。

未來降雨趨勢，張承傳表示，明天低氣壓就會慢慢靠近，風勢轉為偏東風到東北風的環境，明天開始北部和東半部地區不定時短暫陣雨出現，其他地區上半天多雲，午後各地局部短暫雷陣雨，都有局部大雨發生機率。

張承傳表示，下周一、周二低氣壓從台灣附近通過，目前來看通過位置偏向在北部，所以北部、東北部不定時短暫陣雨，甚至雨勢比較大一點。花東不定時短暫陣雨，中南部維持午後雷陣雨的天氣型態。

張承傳表示，下周三低壓通過台灣之後減弱消散，不過下周三至周五台灣處於大低壓帶環境之內，水氣偏多，風向偏東風，所以東半部地區不定時短暫陣雨，西半部地區維持午後雷陣雨的天氣型態。