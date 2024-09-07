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郵局重複撥薪 逾萬人共多領3.8億元遭急追回

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台中民權路郵局9月5日進行某單位中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964筆重複入帳，總計多撥付3.8億元。郵局示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
台中民權路郵局9月5日進行某單位中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964筆重複入帳，總計多撥付3.8億元。郵局示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

不少企業單位會以郵局作為薪轉帳戶，台中民權路郵局9月5日進行某單位中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964筆重複入帳，總計多撥付3.8億元，儘管郵局第一時間即進行沖銷作業，但截至今天仍有13筆、45萬元未追回。台中郵局表示，因部分薪轉帳戶第一時間已被提領，已聯絡當事人，若未回存，將從下次薪轉扣除。

台中郵局說明，台中民權路郵局員工3日針對某單位中部地區財務處進行撥薪作業時，誤以為檔案被刪除，4日便又再傳送一次，由於兩天的主管為不同人，因此當下也未發現，造成1萬0964筆、3億8038萬元重複撥薪。雖然第一時間請總公司協助，多數於當天即啟動沖銷作業整批追回，但有149筆結存不足，須逐一聯繫當事人。

台中郵局表示，針對帳戶結存不足者，第一時間也請該單位主管協助聯繫當事人，部分同袍家人當下已完成提領，需要一點時間追回，截至今天上午9點，仍有13筆、45萬5962元尚未追回。若當事人未回存，將從下次薪轉扣除，不會有呆帳問題，也對其他消費者沒有影響。

財務 郵局

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