「98走吧！上國道」 重機團體號召明於7處國道服務區集結

為爭取大型重機上國道，中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體明天上午10點將舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友於前往7個國道服務區集結，並提出橫向國道試辦行駛大型重機的訴求。另外，臉書粉專「通勤者之歌」號召車友明天上午8點前往石碇休息站，訴求同樣為爭取重機路權。

國內大型重機數量快速攀升，截至今年已有約25萬輛大型重機。高公局表示，依過去辦理的10次民意調查結果顯示，不贊成開放比例約為6成，超過半數，現階段民意仍大多不贊成大型重機行駛高速公路。今年除了民意調查外，也將辦理大型重機駕駛行為檢核作業。

高公局指出，9月8日為周末假期，服務區車位需求高，車位供給有限，呼籲用路人有需要再前往停車休憩，並建議用路人於休憩後，將服務區車位及用餐空間讓給其他有需要的用路人使用。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，明天上午10點舉辦「98走吧！上國道」活動，號召大型重機車友前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，除石碇服務區可騎車前往外，其他需開車前往，並強調活動不抗爭，僅簡單喊口號參與公民運動。

通勤者之歌表示，再過2個月，距離重機上國道的相關法規即將三讀通過13年，這12年來沒有任何的開放進度，即便團體發起合法的集會及連署，只換來各種各種敷衍塞責的說法。在萬不得已的情況下，採取公民不服從的抗爭行動變成唯一的選擇，但換來的只有越來越獨裁、越來越扭曲的鎮壓方法。

通勤者之歌指出，一個民主法治國家不該讓三讀通過的法規變成空頭支票，一個民主法治國家也不該隨意將公民拘提上銬。行政機關對路權的限制，已經發展成為對於人權的侵害，如果對政府的恣意妄為選擇沈默不語，將留給後代怎樣的社會？

通勤者之歌表示，明天上午8點號召不分車種前往石碇休息站，以合法的車聚表達對交通安全的想望，更強調，此活動為室內集會，謝絕一切違法、違規行為。