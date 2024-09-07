快訊

黃明志才收生命威脅爆又出事！遭警方盯上 當眾被砸臉險破相

大雨狂炸13縣市！氣象署示警：可能短延時豪雨、下到晚上

幼教師慘成4高行業 內部人才因監視的環境大奔逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「98走吧！上國道」 重機團體號召明於7處國道服務區集結

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
臉書粉專「通勤者之歌」號召車友明天上午8點前往石碇休息站，爭取重機路權。圖／取自臉書粉專「通勤者之歌」
臉書粉專「通勤者之歌」號召車友明天上午8點前往石碇休息站，爭取重機路權。圖／取自臉書粉專「通勤者之歌」

為爭取大型重機國道，中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體明天上午10點將舉辦「98走吧！上國道」活動，號召車友於前往7個國道服務區集結，並提出橫向國道試辦行駛大型重機的訴求。另外，臉書粉專「通勤者之歌」號召車友明天上午8點前往石碇休息站，訴求同樣為爭取重機路權。

國內大型重機數量快速攀升，截至今年已有約25萬輛大型重機。高公局表示，依過去辦理的10次民意調查結果顯示，不贊成開放比例約為6成，超過半數，現階段民意仍大多不贊成大型重機行駛高速公路。今年除了民意調查外，也將辦理大型重機駕駛行為檢核作業。

高公局指出，9月8日為周末假期，服務區車位需求高，車位供給有限，呼籲用路人有需要再前往停車休憩，並建議用路人於休憩後，將服務區車位及用餐空間讓給其他有需要的用路人使用。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，明天上午10點舉辦「98走吧！上國道」活動，號召大型重機車友前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，除石碇服務區可騎車前往外，其他需開車前往，並強調活動不抗爭，僅簡單喊口號參與公民運動。

通勤者之歌表示，再過2個月，距離重機上國道的相關法規即將三讀通過13年，這12年來沒有任何的開放進度，即便團體發起合法的集會及連署，只換來各種各種敷衍塞責的說法。在萬不得已的情況下，採取公民不服從的抗爭行動變成唯一的選擇，但換來的只有越來越獨裁、越來越扭曲的鎮壓方法。

通勤者之歌指出，一個民主法治國家不該讓三讀通過的法規變成空頭支票，一個民主法治國家也不該隨意將公民拘提上銬。行政機關對路權的限制，已經發展成為對於人權的侵害，如果對政府的恣意妄為選擇沈默不語，將留給後代怎樣的社會？

通勤者之歌表示，明天上午8點號召不分車種前往石碇休息站，以合法的車聚表達對交通安全的想望，更強調，此活動為室內集會，謝絕一切違法、違規行為。

國道 石碇 重機

延伸閱讀

彰139線超速吃3罰單未繳納 男子重機被查封

大型重機號召8日將「上國道」爭路權 交長陳世凱回應了

影／爭國道路權！98重機車友服務區會合 警：尊重別違法

暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

相關新聞

大雨炸13縣市 氣象署示警：可能短延時豪雨、下到晚上

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天桃園以北、南投、雲林、嘉義地區及新竹至台中、台南、高雄山...

郵局重複撥薪 逾萬人共多領3.8億元遭急追回

不少企業單位會以郵局作為薪轉帳戶，台中民權路郵局9月5日進行某單位中部地區財務處撥薪作業時，因重複傳送，有多達1萬0964...

國內首例打破傷風疫苗後死亡 這原因獲救濟250萬元

一名50多歲男性被狗咬傷後，施打破傷風類毒素（俗稱破傷風疫苗），沒想到，打完疫苗後竟突然昏迷，立即送醫搶救仍不幸過世，經...

周周聚餐讓他「血管都是油」險釀胰臟炎 上腹痛要警覺

中秋節快到了，不少民眾和親友相約烤肉，就有名50歲上班族，在中秋節前周周聚餐，導致三酸甘油脂指標暴為正常值的5倍，「相當...

高溫炎熱、午後慎防短延時豪雨 下周一低氣壓通過降雨明顯

未來1周台灣相對在大的低壓帶裡面，水氣偏多。中央氣象署預報員張承傳表示，今天、明天的天氣不穩定，尤其中午過後容易有局部大...

「98走吧！上國道」 重機團體號召明於7處國道服務區集結

為爭取大型重機上國道，中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體明天上午10點將舉辦「98走吧！上國道」活動，號召...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。