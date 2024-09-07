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未滿14歲未成年人改名登記 9日起可線上辦理

中央社／ 台北7日電

內政部今天指出，戶政線上便民服務再增1項，自9月9日起，未滿14歲未成年子女的法定代理人，可使用自然人憑證上網申辦未滿14歲未成年人改名登記，免臨櫃就能完成登記，省去排隊時間。

內政部今天透過新聞稿表示，為簡政便民，開放未滿14歲未成年子女法定代理人可用自然人憑證，透過網路提出申請未滿14歲未成年人改名登記，系統會自動派案至該名未成年子女戶籍所在地戶政事務所，戶政事務所完成登記後，會以電子郵件通知申請人，民眾可依方便的時間，至全國任一戶政事務所，換發戶口名簿或國民身分證

不過，內政部也指出，若依姓名條例第9條第1項第6款以外的其他各款改名事由，例如與三親等以內直系尊親屬名字完全相同、與通緝有案的人犯名字完全相同等情形，仍須至戶政事務所臨櫃辦理。

內政部提醒，自民國107年7月16日起迄今計已開放23項戶政線上便民措施，如出生登記、認領登記等，歡迎民眾多加利用查詢。

內政部 名字 子女 未成年 身分證

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