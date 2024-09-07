午後雨彈轟炸中北部 明天起低壓影響北部降溫

摩羯颱風在昨天下午登陸海南島，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天表示，強度稍微減弱，但還是維持中颱上限。今天將持續向西移動，再度登陸中國越南交界一帶，為這些地方帶來不小的影響。

台灣今天則是受到摩羯颱風東側偏南風帶來的水氣影響，李至晟表示，一早在恆春半島跟高屏沿海有短暫陣雨發生，其他地方還維持著多雲到晴的天氣。

他說，需要留意的還是高溫和午後降雨，因為大環境是偏南風，所以比較悶熱的地方會是在下風處的北部地區，尤其是盆地中的大台北地區，會有局部36度以上高溫機會。下午各地山區還是會有對流發展，因為風向轉變，過去比較炎熱且穩定的北部，今天反而雨勢比較大。

9月還是台灣的颱風季。李至晟表示，在太平洋上還是有不少低壓消消長長，其中距離較近的低壓位於琉球東南方，會順著高壓邊緣通過琉球和東海，結構比較鬆散，預測成颱的機會不大。

不過，李至晟表示，明天起外圍的東北風會開始影響台灣，一方面會使午後雨勢較大的地區回到中南部，另一方面在迎風面的北部、東北部沿海地區有短暫陣雨，下周一至下周二低壓比較近，東北風更強，降雨會進一步從沿海擴展，北部、東北部各地都是多雲到陰短暫雨的天氣。近期北部的高溫也可望因此緩和。

李至晟表示，這個低壓預計會下周三到周四登陸中國大陸後減弱，台灣地區會短暫恢復為午後陣雨的天氣型態。遠洋還是會有低壓發展。根據比較長遠的預報，這些低壓發展後往琉球到東海接近的趨勢，如此北部、東半部的降雨機率又會增高。時間比較久，低壓的強度跟台灣的距離還有很大的變動度，持續觀察。