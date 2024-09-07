僑委會辦理「台灣美食國際巡迴講座」活動，大葉大學餐旅管理學系專技教授彭建治和金山兄弟食堂行政主廚郭宏徹，昨天來到加拿大多倫多；眾多地方僑界人士聞香而來，在興奮心情中，享受家鄉道地好滋味。

僑務委員會自2010年起舉辦「台灣美食國際巡迴講座」，年年網羅台灣各地餐飲菁英擔任主廚，於5月至10月間巡迴全球，用台灣美食在世界各地「交朋友」，成為各地僑民期待的年度盛事。

今年彭建治和郭宏徹擔任美加第2線主廚，於8月1日至9月10日巡迴美國及加拿大（多倫多、蒙特婁）。

在多倫多，2位大廚帶來6道台菜，分別是鮮魚米粉鍋、細糟燜雞、炸芋棗、台式泡菜、沙菜魷魚羹和金沙蝦球。由多倫多台灣商會負責籌辦的講座現場，吸引眾多僑民前來試吃品嘗，氣氛相當熱烈。

彭建治向中央社表示，「台灣是美食之島」，僑委會每年安排這樣的美食巡迴，展現台灣軟實力，僑胞也可以透過品嘗道地台灣小吃和台菜料理，一解思鄉之情。

彭建治指出，對他個人來說，參與這種美食推廣活動，可以為學生樹立榜樣。而且台灣美食非常優秀，透過宣傳巡迴，他希望大家明白「台灣美食不只小吃，還有辦桌大菜，不是只有牛肉麵和小籠包」。

郭宏徹說，入廚至今47年，這20幾年來他幾乎年年都會到世界各地推廣台灣美食。他認為，僑委會的活動非常棒，年年到全球各地有僑胞的地方，由廚師代表將台灣料理呈現在國際上，不只僑胞能品嘗到，很多國外人士也有機會了解什麼是「台灣味」。他們很榮幸能代表僑委會，「雖然辛苦，但做得很開心、很快樂」。

駐多倫多辦事處副處長洪松暉則在活動致詞時表示，台灣美食已成加拿大多元文化的一部分，是建立台灣與加國主流社會的重要連結；台灣美食「不僅是舌尖上的享受，更是文化傳承和情感交流」。

洪松暉強調，「台灣美食文化能在國際間獲得肯定，正如同我們台灣人民也應在全球社會中獲得應有尊重和認可」；他呼籲國際社會重視台灣的存在與貢獻，支持台灣加入聯合國，讓台灣為全球做出更多貢獻。