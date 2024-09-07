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獨／茫茫霧氣海上漂旗津…漁民喊「浪霧」來了 氣象專家這麼說
高雄市旗津區昨天下午，突然有大片白茫茫的霧氣從海邊逐漸漂向陸地，目擊者驚呼「發生什麼事了」、「有點可怕」。漁民說，這是颱風浪的「浪霧」。高雄市環保局說，未接獲民眾通報有空氣汙染造成白霧籠罩現象。氣象專家指出，氣象名詞沒有浪霧，海風把低雲或霧送上陸地，所以海邊民眾覺得霧茫茫。
有民眾6日下午3時許騎機車經過旗津海水浴場附近，發現大片白霧從海邊湧向陸地，遊客走向沙灘時，「走著走著人就消失在霧中」，原本清晰可見的燈塔，「完全看不到了」。
目擊者拍下一片煙霧茫茫的影片，上網詢問網友「整個霧煞煞是怎樣」？有人說，很像世界末日，「有點可怕」。當地漁民說，這是颱風浪的「浪霧」，颱風來臨前，有時岸邊會出現這種霧茫茫的景象。
高雄氣象站主任陳文信說，昨天水氣偏多，有低雲或霧，且受颱風外圍環流影響，海上有長浪、風浪大，海風把低雲或霧送上陸地，所以海邊民眾覺得霧茫茫；氣象名詞沒有浪霧。
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