貝碧佳颱風最快何時生成 賈新興：觀察下周發展趨勢

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天受低壓帶影響，天氣相對不穩定。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天台東及嘉義以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，台南以南有局部較大雨勢發生的機率。下周一至周二受低壓影響，苗栗以北及東北部有局部較大雨勢發生的機率。下周一北海岸、基隆至東北角有局部短暫陣雨，午後苗栗以南、北北基及宜花東有局部短暫雷陣雨。下周二雲林以北及宜蘭有局部短暫雷陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。

他說，下周三，午後新竹以南及宜花東山區有局部短暫陣雨。下周四，東北角及恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。下周五，午後台南以南、中投山區及宜花東有零星短暫陣雨。下周六，苗栗以南沿海及花東沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。

賈新興表示，9月15日至16日受低壓影響，桃園以北及宜花東有局部較大雨勢發生的機率。台中以北及宜花東有局部雷陣雨，16日雲嘉以南有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

近期是否有颱風生成？賈新興表示，觀察下周一至周二，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓或第13號颱風貝碧佳發展的趨勢。