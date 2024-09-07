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天氣展望 氣象署：未來2周各地有雨 熱帶擾動訊號活躍
中央氣象署發布未來1個月天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周台灣位於大低壓帶內，環境場水氣偏多，天氣不穩定，各地有降雨機會。南海至菲律賓東方海面熱帶擾動訊號活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。
第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
中央氣象署表示，未來2周台灣位於大低壓帶內，環境場水氣偏多，天氣不穩定，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。近期，南海至菲律賓東方海面熱帶擾動訊號活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象署最新預報。
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