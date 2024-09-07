快訊

攻擊「柯媽養出貪汙犯」！柯文哲新竹老家門口遭貼上銬照 網：有點過了

聯合報社論／柯文哲的奇幻江湖，一夕從顛峰跌進谷底

資深果粉用iPhone多年想換手機「該跳槽安卓？」網掀戰：注意它的穩定性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣展望 氣象署：未來2周各地有雨 熱帶擾動訊號活躍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
長期天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布未來1個月天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，未來2周台灣位於大低壓帶內，環境場水氣偏多，天氣不穩定，各地有降雨機會。南海至菲律賓東方海面熱帶擾動訊號活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

中央氣象署表示，未來2周台灣位於大低壓帶內，環境場水氣偏多，天氣不穩定，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。近期，南海至菲律賓東方海面熱帶擾動訊號活躍，模式對熱帶系統的預報不確定性較大，隨時注意氣象署最新預報。

氣象署 雨量

延伸閱讀

菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉

強颱摩羯外圍水氣午後大雷雨 注意可能熱帶擾動亂中秋

潛逃2個月的菲律賓華裔前市長 已從印尼被引渡回國受審

摩羯颱風路徑曝 吳聖宇：明起東半部降雨增多

相關新聞

清晨5時28分花蓮縣近海規模4.8地震 最大震度3級

中央氣象署發布第461號顯著有感地震報告，今天清晨5時28分，在花蓮縣政府北北東方35.7公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏...

炎熱午後大雷雨 吳德榮：下周一低壓通過 擾動醞釀中

第11號颱風摩羯已減弱為中度颱風。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，摩羯颱風近中心平均風速昨曾達5...

獨／茫茫霧氣海上漂旗津…漁民喊「浪霧」來了 氣象專家這麼說

高雄市旗津區昨天下午，突然有大片白茫茫的霧氣從海邊逐漸漂向陸地，目擊者驚呼「發生什麼事了」、「有點可怕」。漁民說，這是颱...

大雨一早炸高雄 注意短延時強降雨、雷擊

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

兒少性暴力報導指引 問題沒解決

衛福部上月公告「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，規定不得揭露足以識別被害人身分的資訊。國民黨立委王鴻薇和北市議員闕枚莎昨...

大腸癌人數降 末期患者卻變多

大腸癌曾蟬聯「癌王」十五年，根據癌症登記資料，一○九年與一一○年大腸癌罹病人數下降，但專家認為，近年大腸直腸癌被診斷為末...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。