炎熱午後大雷雨 吳德榮：下周一低壓通過 擾動醞釀中

第11號颱風摩羯已減弱為中度颱風。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，摩羯颱風近中心平均風速昨曾達58米／秒、確定為今年最強颱風；登陸海南島後、受地形破壞，持續減弱；目前暴風圈籠罩海南島、廣東南部，將再撲向廣西、越南北部，都將帶來嚴重災情。

他說，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周二20時在台灣附近的擾動結構鬆散、以低壓環流的型態，通過台灣；關島附近則有擾動醞釀；美國模式（GFS）所模擬的擾動位置、強度則皆有差異。而其未來的動向，由於大氣環境複雜，歐、美模式模擬亦不相同、且持續調整，應繼續觀察。

今、明兩天台灣附近水氣增多，吳德榮表示，大氣不穩定，西半部午後局部對流發展，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風、瞬間大雨；其他時間恆春半島易降雨、東半部偶有零星降雨的機率。今天仍偏熱，北部23至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部23至35度。