健康你我他／假牙戴久 牙床萎縮變嚴重

缺牙，想笑得像花朵般燦爛只是妄想。不容諱言，缺牙一直是我心中的痛。

29歲甲狀腺亢進發作，之後日漸影響鈣質的吸收，長年下來，造成骨骼脆弱，中醫有言：「齒者，骨之餘」，因此連帶牙齒容易脫落，導致缺牙。

再加上邁入更年期後，女性荷爾蒙下降，更是造成牙齒兵敗如山倒。年過60之後，因假牙戴久了，引起牙周病、牙床萎縮，口腔有異味，買了消除牙周病的牙膏，不僅天天刷，還聽從健康中心的指示及教導，一吃完東西就立刻刷牙，結果異味是消除了，但僅剩不多的牙齒牙床仍輪流萎縮，終至脫落。

每回牙齒一脫落，待脫落的窟窿牙肉長出後，就找牙醫補一顆假牙；如果不補，進食時必將因只用另一邊的牙齒咀嚼，日久必造成咀嚼的一邊臉頰肌肉彈性有力，不咀嚼的一邊臉頰肌肉彈性鬆弛。如果是門牙掉了不補，笑也不敢笑，進食如芭樂或啃玉米時，完全束手無策，只得靠水果刀將芭樂切小塊，再用臼齒的假牙咀嚼，且馬上找牙醫補門牙。

我缺牙的苦難經，可以洋洋灑灑說不完，盼缺牙的經驗讓大家借鑑。也祝大家身體健康，固定運動，保有一口健康的牙齒。