院長講堂／落實醫療分級 吳子鈞重視生活化醫學

77歲的宏恩醫療體系總院長吳子鈞，是一名神經外科醫師，在1972年創立台中宏恩醫院，如今已邁入第52個年頭。之後因應社會需求，陸續創設龍安分院（精神專科醫院）、2家護理之家、2家康復之家，員工數300多人。醫院順著政策走，落實醫療分級，重視「生活化醫學」。

吳子鈞是彰化鹿港人，兒時搬到台中，因父親飽受胃穿孔接受3次切胃手術的病痛折磨，因此立志要當醫師，也順利考取中山醫學院醫學系。畢業後即進入台中澄清醫院服務，主攻神經外科專科。

當年吳子鈞看診接觸的多為中低階層病患，感受到窮人貧病難以負擔醫藥費的痛苦，立志要蓋窮人醫院協助弱勢，於是在1972年創設宏恩醫院，附設護理之家，約一半患者為中低收入戶或申請補助個案。

為精神病患設分院

2002年因為高中同學、時任台中市衛生局長林瑞欣的一句話，「中部缺精神專科醫療機構，患者只能遠送東部，仍一床難求。」吳子鈞思考當時社會氛圍，民眾不願與精神專科醫院為鄰、少有醫院願意投入，有迫切的需求，因此創設龍安分院為精神專科醫院，並於2004年營運，總床數184床。

吳子鈞指出，某年除夕夜，他和妻子林豐麗探視龍安分院留守的醫護人員，發現一名40歲男病友沒回家圍爐，患者說「家裡的床早就被家人丟掉了！」夫婦倆聽了很心酸，為了讓無家可歸的精神病患者有個「家」，於是在彰化芳苑購買一甲地捐給宏恩基金會，並募集善款興建150床的慢性療養機構「喜願家園」，於2018年4月營運。

家庭醫師著重衛教

醫院經營首要落實醫療分級，吳子鈞說，宏恩醫院屬於地區醫院，應扮演好「家庭醫師」角色，協助重症患者轉診到醫學中心、區域醫院，治療輕症患者，並著重「生活化醫學」，很多疾病是生活習慣不好造成的，透過衛教，讓民眾從生活中進行保健。

吳子鈞指出，宏恩醫院肩負預防醫學責任，積極推動社區健康促進、舉辦健康講座，也添購高階健康檢查設備，例如肺癌篩檢的低劑量電腦斷層、大腸癌最新式篩檢的NBI290型內視鏡等。

吳子鈞（右）時間都留給病人、做公益，圖為吳子鈞與病友互動。圖／吳子鈞提供

提供員工醫療資源

醫院管理方面，吳子鈞充分授權，他認為，重點是把員工當成家人，多鼓勵員工，「員工的事就是我的事」，員工要進修、小孩升學、眷屬遇到的困難等，他都會盡力協助，並享有宏恩醫療體系看病免掛號費、住院費用優惠，讓同仁享受最好的醫療資源。

行

善設置喜願家園

「布施的人有福，行善的人快樂。」是吳子鈞的座右銘，「行醫助人是興趣也是工作」，他樂此不疲。執業至今，他以醫院為家，24小時待命，就為了方便看診，時間都留給病人。多年前夫妻倆投身公益，也因兒女都是醫師，經家庭會議取得共識，將全部資產投入慈善事業，不留給兒女，設置宏恩會福利慈善基金會附設「喜願家園」。

訓練肌力吃七分飽

吳子鈞一輩子省吃儉用，西裝褲、外套縫縫補補十年同一件，開的是平價的汽車。為了防跌，他每周固定抽出1小時進行肌力訓練，也因每日工作時間長，在醫院時會盡量爬樓梯或快走運動；飲食清淡，平時二菜一湯，吃七分飽，偏好吃魚、水果，喝白開水或靈芝茶，讓他活力滿滿。

閒暇時，吳子鈞喜歡閱讀醫學、管理、勵志、財經等文章或報導，欣賞畫展，聽老歌及古典音樂，如世界三大男高音、奇異恩典等；也喜歡旅遊，看沿途風景、建築、招牌，還想學攝影及唱歌，但因為工作實在繁忙，每天除了睡眠外，都在看診，時間都給病人了，難有休閒時間。

吳子鈞每日工作時間長，在醫院工作中養成盡量爬樓梯。記者趙容萱／攝影