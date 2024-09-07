愛肝達人站／醫師：「沒病，飭回！不，沒病，賜回！」
病人不知原因暴瘦，經過一連串詳細「搜查」之後，醫師對著身旁的護理師說：「沒病，飭回！」「不，沒病，賜回！」
這位醫師大概最近媒體看太多了，竟學起法律用語。
人會消瘦，一定有原因，因此，要找醫師查原因。消瘦原因有些一查就知道，例如驗個血或做個超音波就可知道，但有些疑難雜症，就不那麼容易了。有可能是環境因素，例如飲水、食物等引起的，就需要像檢調一樣到你家搜查一番，但應該不用翻箱倒櫃或是扣押電腦，也不會用羈押的方式把你押到醫院！當然顧及病人隱私也不會在媒體上透露當事人有什麼隱疾。
對醫病關係而言，最高準則就是視病猶親，因此，對待病人是懷著愛心、關心的心理，手段是平和的，是溫馨的，將病人的病因找出來，解除他的痛苦，才是好醫師。這也是醫師這種職業的基本原則。
現代醫療科技對病人的檢查要求快速、無痛苦、貼心，相關人員充滿愛的關懷，即使還沒看到醫師，病也好了一半。反之，目前的司法體制似乎與醫療制度差了十萬八千里，許多人未審先判，即使將來平反，卻早已身敗名裂，這種現象看在素以救人為出發點的醫事人員而言，實在是天壤之別，不能想像。
司法上，講究勿縱勿枉；醫療上，講求正確診斷，及早治療。前者讓國人奉公守法，國家可以長治久安；後者讓國人健康長壽，都是現代國家不可或缺的。醫療要求醫師要視病猶親，司法講求悲天憫人，其初心別無二致，二者實可互相參酌，融合其優點則是國家與百姓之福。
就以體重減輕而言，可能是糖尿病，可能是甲狀腺機能亢進，可能長了癌症，如果是第三者，太晚診斷可能延誤了治療的契機。司法上，如果是壞人不早點繩之以法，可能繼續危害社會，造成各大的禍害。因此，面對病人，醫師要多一點慈悲。同樣的，面對可能的犯法嫌疑者也應該以哀矜勿喜的心理，寧可信其無。
面對病人檢查沒事，醫師要說：「沒病，賜回！」不能說：「沒病，飭回！」同樣的，司法人員面對可能的嫌疑者若無法證明，是否也應該說：「沒事，請回或是賜回，而不是飭回！」如此一來，國家社會多一份溫馨祥和，也是治國之道。
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