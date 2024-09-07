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健保增2項給付 每年挹注7千萬元 近百人受惠

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

健保署長石崇良表示，九月起，適用靜脈血管通路異常與體重輕孩童的「皮下植入式心律去顫器」，及用於藥物或肉毒桿菌治療無效的肌張力不全病人的「充電式深層腦部刺激器」納入健保給付，每年預計有卅及五十八人受惠，每位患者年省約八十六點五萬及七十六萬元，健保每年挹注近七千萬元。

健保署醫審及藥材組副組長張惠萍說，心律去顫器可預防心因性猝死，健保自九十二年起給付。但靜脈血管通路異常，或體重輕的孩童，需透過皮下植入式心律去顫器治療，納入給付後，每組支付九十五萬點，換算後年省約八十六點五萬元，每年約卅人受惠。

藥物或肉毒桿菌治療無效的肌張力不全的病人，深層腦部刺激術（ＤＢＳ）經實證為有效治療方式，考量肌張力不全病人以年輕人居多，當動作出現障礙，常造成家庭照顧及經濟沉重負擔。健保署與神經科專家及各醫材許可證持有者合作，將整組充電式深層腦部刺激器特材納入健保給付，每組點數八十三萬四三一○點，每年約五十八人受惠。

健保署 肉毒桿菌 體重

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