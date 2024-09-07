大腸癌人數降 末期患者卻變多

大腸癌曾蟬聯「癌王」十五年，根據癌症登記資料，一○九年與一一○年大腸癌罹病人數下降，但專家認為，近年大腸直腸癌被診斷為末期的人數上升，早期罹癌者減少，恐是疫情讓篩檢效能降低；另外，若以微創手術治療，身體質量指數（ＢＭＩ）太高恐增加手術失敗機率。

和信醫院昨天發表「大腸直腸癌診治照護全書」，大腸直腸癌團隊召集人陳建志指出，自國健署推動糞便潛血檢查，大腸癌罹病人數逐年增加，一○八年達到高峰，但之後開始下降。數據下降可能與「疫情效應」有關，因為末期人數上升，早期患者變少，恐是篩檢效能降低，醫療院所僅治療較嚴重的患者，後續值得觀察。

另外，國內大腸癌八成屬於「非遺傳性」，主要是生活習慣、飲食西化引起的病變，這類患者先以「瘜肉」表現，若未及時處理，約五到九年就可能演變為惡性腫瘤，其中有一成的患者，一發現即是惡性腫瘤。陳建志提醒，基因檢測適合有家族史者，較不適用非遺傳性患者，民眾對腸癌篩檢應更有意識，除了糞便潛血，應定期做大腸鏡。

一一○年大腸癌新診斷個案一萬六千多人，平均每天有四十四人罹患大腸癌，近九成發生在五十歲以上，八十歲以上患者占一成。手術是治療大腸癌的第一選擇，傳統剖腹手術會在腹壁上留下長達十五到廿公分長的垂直傷口，微創手術只在肚臍周圍留下五公分長的傷口，是近年相關手術一大進展，且對長者衝擊小。

但陳建志表示，並不是所有人都適合微創手術，若病灶太大，且侵犯到鄰近重要器官，若腫瘤侵犯周邊組織深，手術失敗機會高。另外，男性身體質量指數大於卅二、女性大於卅五，或曾接受過大範圍腹部手術、麻醉高風險患者，不適合微創手術，恐增加失敗機率。