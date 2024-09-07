兒少性暴力報導指引 問題沒解決

衛福部上月公告「媒體報導兒少及性暴力事件指引」，規定不得揭露足以識別被害人身分的資訊。國民黨立委王鴻薇和北市議員闕枚莎昨天舉行記者會批「中央沒想解決問題」，認為指引更保護加害人，也讓許多媒體、地方政府無所適從。北市府表示，將先討論出共識，讓程序上更有正當性、更完備。

衛福部對此表示，新指引可揭露加害人、甚至機構名稱的相關資料，唯獨不能揭露被害人個人的資訊，避免受害者二次傷害。

王鴻薇說，新指引是因兒少法69條第2、第3項都規定「不得揭露足以識別前項兒童及少年身分之資訊」，政府、媒體即便知道加害者資訊，卻因與被害者資訊高度重疊，容易反推被害者資訊而不敢報導，結果反而保護加害人，恐讓無辜兒少再度受害；但指引第5條第1項又加註但書「不得揭露足資識別被害人身分之資訊」，繞一大圈還是沒解決問題。

王鴻薇說，這分指引源自台北市信義區幼兒園狼師案，當時多名女童受害，但媒體擔憂兒少權法第69條而集體噤聲，如今若發生同樣案例，有了指引後，媒體難道就敢報導嗎？

闕枚莎說，媒體都在問到底該怎麼辦，衛福部應給社會交代；事實上兒少及性暴力事件加害者與被害者資訊本就高度重疊，按照衛福部的指引，令人遺憾的虐童、兒少性暴力案件，到底哪些案件可以解套揭露真相？

北市社會局兒少科長吳亞凡表示，中央的指引提及「足以辨別、公益性」等作法要如何審查，可以開會審議，但沒有進一步指引該如何執行審議會，例如會議人數、審議原則，對地方政府來說，希望中央有更明確的原則或指引，才有遵循的依據。未來北市會先討論出共識，讓程序上更有正當性、更完備。

衛福部保護服務司長張秀鴛說，以北市幼兒園案為例，為避免對被害人及其家庭造成二度傷害，依指引不可以揭露「僅限於被害人」的相關資訊，也就是不可寫出「5歲女童某某某」。另也不能揭露未滿18歲的行為人、被害人的家庭成員或親密關係伴侶等資訊。

張秀鴛說，以北市幼兒園案為例，可邀教育局、社會局、警察局甚至衛生局，也可邀集兒權相關團體、熟悉幼教的老師，甚至媒體代表與會，討論案件發展到什麼程度才可以報導，「如果還是不能報導大家就沒話講，就不會變成一言堂」。