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橘世代／失智照顧【模範篇】鼓勵在地老化 瑞典失智者政府分階段照顧

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

瑞典長者照護政策自一九六○年就納入國家福利政策，並於一九八二年制定相關法律。他們以「在地老化」為長者照顧政策目標，不鼓勵另設護理之家，發展多元庇護居住，對失智症照護也是如此。

瑞典會根據失智程度輕重安排服務。長者在尚可自理生活的輕度失智期間，仍在自宅，由政府提供包含打掃煮飯、洗澡穿衣等日常家務，不過，多數的輕度失智長者，一周只需提供一到二次服務。如果長者失智狀況逐漸惡化，會安排他們到失智老人日間中心，再更嚴重則轉到機構式長者特別住宅。

瑞典王室和民間企業也合作提供失智者住宅。王后希爾維亞和家具大廠宜家家居創辦人坎普拉合作，結合希爾維亞創辦的「失智症護理基金會」失智護理專業、宜家家居和建築公司斯堪斯卡合資公司BoKlok模組化建築知識，及宜家家居對室內設計與智能科技的了解，打造出對失智症患者友善，又能讓價格平易近人的銀髮住宅SilviaBo。

希爾維亞王后希望高齡失智症患者可以像往常一樣生活，不用被迫和家人分離，獨自去療養機構居住。

SilviaBo提供五十五歲以上的人居住終老，每棟建築有二至四層樓不等，室內空間又分為兩房跟三房形式，看起來就像一般公寓。他們透過出入口加寬、走廊設置自動門和自動感應燈，加上降低樓梯高度並在第一階跟最後一階都塗上顯眼的顏色等，以各種貼合長者身體退化狀況和生活習慣設施，讓長者能安心居住在此。社區也鼓勵住戶彼此交流。若有居家照顧需求，失智症護理基金會也有受訓過的專業護理人員可提供協助。

數位版看這裡 全村照顧失智者

照顧失智靠全村的力量 屏安村用AI確保長輩安全且自由

全台第一座高齡友善社區「屏安村」，用全村的力量去照顧失智症長者，讓長者能自由在社區內走動，但初期社區內的鄰里，對於失智症患者，存有許多誤解，甚至認為失智症患者具有攻擊性。

透過屏東縣長照服務團隊的努力，帶著當地人手把手地認識失智症，也讓這一份認識擴散到全社區，接觸失智症患者對於當地人而言，再也不陌生。

失智症 建築 瑞典

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