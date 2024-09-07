橘世代／失智照顧【模範篇】屏東屏安村 無圍籬失智照護

二○一九年七月，屏東縣府將在地閒置逾廿年的竹田老人文康中心大變身，成為高齡與失智友善照顧環境的竹田西勢友善樂智園區「屏安村」重要據點，屏安村以竹田老人文康中心為出發，搭配科技等措施，讓長輩配戴藍牙定位裝置等，採取「開放式」照顧，只要長輩走出園區馬上示警，讓家屬能立即察覺，幫助長輩能安心在社區內安老。

店家前擺椅子 逛累可坐

屏東縣府當初為了讓失智長輩能走入社區，跑到德國、日本等地考察，最後選定屏東縣竹田鄉西勢村作為「屏安村」示範場域，西勢村具有一大特色即是傳統客庄，傳統客庄一直以來都是以互助、團結著稱，兩千多人的村落，居民都熟悉彼此，成為設置失智聚落的最有利條件。

「屏安村」又稱「竹田西勢友善樂智園區」，園區從西勢車站一路延伸到六堆忠義祠、客家文化中心，園區內完全沒有圍籬，外觀如同一般社區，但園區內與其他社區不同之處，在於區域內有超過五十家的商店，主動在門口擺設貼心椅，讓長輩逛街累了，可以坐下休息。

長輩版小綠人 客語貼心

而屏安村的馬路也有不同的巧思，交通號誌是呈現「長輩版」小綠人，小綠人牽著老綠人緩步過馬路，並搭配客語喊著「大阿哥、大阿姊，青燈了喔，可以過了，慢慢來」，提醒過馬路要注意。

屏安福Ｄ＋卡 掌握行蹤

屏安村內設有竹田老人文康中心、屏安樂智屋提供長者活動或是日照中心，多數時候不會限制失智長者的行動，只是失智長者自由活動，仍會有安全上的疑慮，因此，屏東縣政府會幫忙配戴「屏安福」（又稱Ｄ＋卡），Ｄ＋取自台語的諧音「在這裡」。

屏安福是透過藍牙技術，隨時呈現長輩所在位置，協助記錄行蹤軌跡，家屬可透過專屬平台內地圖設定指定守護範圍，當離開設定範圍後，會收到LINE示警推播，得知長輩位置。

不過屏東氣候不穩定，高溫又容易降豪雨，偵測系統易耗損，配戴屏安福的長輩，現階段僅提供走出日照中心或社區周邊時，才提供警示訊息。

屏東縣社會處長劉美淑說，「屏安村」以真實社區作為照顧場域，整合服務，讓長者在地安老，子女讓長輩到日照中心，有專人照顧；也可在老人文康中心學習，延緩老化，打造開放式照護，「屏安村」是一個概念，推展到周邊村落，友善照顧長者。

屏東縣府長照處表示，科技更新也要與實務應用結合，現今在屏東市海豐多層級樂活園區，也有推動智慧手表，結合藍牙定位功能與ＡＩ結合。

屏安村的長輩版小綠人以客語發音，提醒行走安全。記者劉學聖／攝影