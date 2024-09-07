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橘世代／失智照顧【模範篇】與失智症共生 日本「RUN伴」 用社區力量守護

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

日本政府推估二○二五年，七十五歲以上高齡者有五分之一會罹患認知症（失智症），約七百萬人。在日本，失智是長者需要被照護的原因第一名，早在二○○○年「介護保險法」實施時，即特別關注失智症照護。日本從過去社會認為失智症是種「社會問題」，希望隔離和管控變成推廣共生，關心患者本人想法，協助他們過理想的生活。

二○一六年，日本時任首相安倍晉三在「認知症施策推進綜合計畫」，提出共生和預防的想法。日本又在今年一月起施行失智症基本法，希望實踐類似的理念，讓失智症患者能夠有尊嚴、擁抱希望生活。

如日本放送協會去年報導，家住靜岡縣富士宮市、八十六歲婦人京子十一年前就確診失智症，曾獨自外出失聯三天。京子的丈夫很擔心，但個管師古郡指出，讓京子出門感受自然環境有必要。他建議京子的丈夫利用當地推廣的「守護傳單」，在詢問京子本人後，繪製其散步路線及偶爾會前往的地方，並製成傳單挨家挨戶發送，請鄰里代為留意並通報京子的行蹤，用社區力量守護她。

不只是個人，社會也開始出現因應超高齡化社會的地方創生實踐經驗。其中一個名為「RUN伴」的活動，倡議創造失智者與一般民眾彼此認識的機會與環境，將失智者轉化為社區營造力量。

「RUN伴」自二○一一年起從北海道開始實施，逐漸演變成境內最大失智主題活動，陪伴失智長者外出散步，傳達友愛失智、同理互助和尊嚴生活理念。二○一七年，有超過四十一個都道府縣舉辦該活動，共超過十四萬人參加，包括約一千六百名失智症患者。

日本企業也參與失智症共生。日本町田市的連鎖咖啡廳星巴克會定期舉辦講座，讓失智者與一般人自然融入，相互學習與欣賞。本田汽車還雇用失智者擔任洗車工，讓失智者尋回工作樂趣與被需要的存在感，同時謀得收入。

數位版看這裡 全村照顧失智者

照顧失智靠全村的力量 屏安村用AI確保長輩安全且自由

全台第一座高齡友善社區「屏安村」，用全村的力量去照顧失智症長者，讓長者能自由在社區內走動，但初期社區內的鄰里，對於失智症患者，存有許多誤解，甚至認為失智症患者具有攻擊性。

透過屏東縣長照服務團隊的努力，帶著當地人手把手地認識失智症，也讓這一份認識擴散到全社區，接觸失智症患者對於當地人而言，再也不陌生。

失智症 患者 日本

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