快訊

應曉薇涉收4740萬賄款遭押8天提抗告 高院今晚駁回確定

第一人！周杰倫宣布台北大巨蛋開唱 時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罹大腸癌想動微創手術 BMI值超過這數字失敗率將提高

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
和信醫院大腸直腸癌治療團隊合力出版「大腸直腸癌診治照護全書」。和信醫院腫瘤內科部資深主治醫師黃國埕（右一）與病友徐小姐（右二）、病友王先生（左三）、大腸直腸外科主治醫師陳建志（左二）今一同出席新書發表會。記者陳雨鑫／攝影
和信醫院大腸直腸癌治療團隊合力出版「大腸直腸癌診治照護全書」。和信醫院腫瘤內科部資深主治醫師黃國埕（右一）與病友徐小姐（右二）、病友王先生（左三）、大腸直腸外科主治醫師陳建志（左二）今一同出席新書發表會。記者陳雨鑫／攝影

大腸直腸癌長年位居十大癌症死因榜中，根據癌症登記資料，2020年與2021年大腸癌罹病人數下降，和信醫院大腸直腸外科主治醫師陳建志表示，這二年數據下降恐與疫情有關，不能代表大腸癌罹病率實質降低，臨床上大腸癌患者仍多，若以微創腹腔鏡手術治療，BMI值太高恐增加手術失敗機率。

陳建志表示，自從國健署於2008年推動糞便潛血檢查後，大腸癌罹病人數逐年增加，至了2019年達到高峰，但2020年及2021年卻開始下降，數據下降的背後，隱藏「疫情效應」，這二年大腸直腸癌整體罹病人數雖減少，但大腸直腸癌被診斷末期人數卻上升，恐是疫情讓篩檢效能降低得出的結果。

台灣大腸癌的患者有八成都屬於「非遺傳性」的患者，通常是生活習慣、飲食西化引起的腸癌病變，通常這類患者會先以「瘜肉」表現，瘜肉若未不處理，約5到9年就可能演變為惡性腫瘤，其中有一成的患者，一發現瘜肉即是惡性腫瘤。陳建志表示，基因檢測較不適用在非遺傳性患者，較適合有家族史者，民眾對腸癌篩檢應更有意識，除了糞便潛血檢查，應定期做腸鏡檢查。

一旦被診斷罹癌，多數民眾認為「手術」就好，陳建志表示，大腸直腸癌手術以微創手術為主，但不是所有人都適合微創手術，如果病灶太大，且已經侵犯到鄰近重要器官，又或男性身體質量指數（BMI值）大於32kg／m2、女性BMI值大於35kg／m2，或曾接受過大範圍腹部手術，或屬於麻醉高風險的患者，都不適合微創手術，恐增加失敗機率。大腸癌侵犯周邊組織只要愈深，微創手術的處理難度就愈高。

和信醫院腫瘤內科部資深主治醫師黃國埕表示，大腸癌手術治療後，多會搭配化療，化療副作用常有噁心嘔吐等症狀，目前已有相當好的止吐藥，療程可與團隊討論，降低治療副作用，提升治療生活品質。

和信醫院大腸直腸外科主治醫師陳建志表示，罹患大腸癌，若要進行腹腔鏡手術，男性BMI應低於32、女性應低於35才適合。記者陳雨鑫／攝影
和信醫院大腸直腸外科主治醫師陳建志表示，罹患大腸癌，若要進行腹腔鏡手術，男性BMI應低於32、女性應低於35才適合。記者陳雨鑫／攝影

大腸癌 微創手術 患者 癌症

延伸閱讀

O型的人容易過敏發胖，這些食物別多吃！「各血型」食物密碼大公開

大腸癌逾9成是瘜肉演變 加工食品、脂肪肝、肥胖易致癌

故宮南院父親節展國寶「定武蘭亭」 讚嘆王羲之〈蘭亭序〉

新研究指阿斯匹靈可降大腸癌風險 但一類人預防成效較顯著

相關新聞

50世代三明治族面臨退休養老難題 精神醫給2建議做準備

保誠人壽今公布第二年「三明治族大調查」結果，三大煩惱聚焦子女教養、父母健康、自身經濟支柱壓力等，針對心理壓力的緩解，建議...

罹大腸癌想動微創手術 BMI值超過這數字失敗率將提高

大腸直腸癌長年位居十大癌症死因榜中，根據癌症登記資料，2020年與2021年大腸癌罹病人數下降，和信醫院大腸直腸外科主治...

洗腎免去多次扎針痛苦！斗六慈濟醫院和日本技術交流

雲林縣斗六慈濟醫院為讓腎友免於長期承受扎針之苦，透過科技輔助工具達到精準下針，今天更進一步就「超音波照護於透析瘻管扎針應...

不被地震擊倒 太魯閣峽谷音樂節11月「韻」釀重生

0403地震重創太魯閣國家公園，園區努力邁出重建腳步，邁入第22年的峽谷音樂節不受影響，今年以「醞釀」為發想，請來國家交...

對流雲系旺盛！氣象署發布11縣市大雨特報 中南部降雨機率高

中央氣象署表示，今天中南部地區降雨機率較高，下午以後各地會出現短暫雨勢，針對11縣市發布大雨特報，分別為苗栗縣、臺中市、...

下周低壓靠台！雙颱共舞明持續擾亂航班 氣象署曝降雨熱區

中央氣象署指出，摩羯、麗琵颱風持續移動，雖不會影響台灣，但前往廣西、海南島、中南半島一帶旅遊民眾要留意航班。下周日日本南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。