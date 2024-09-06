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罹大腸癌想動微創手術 BMI值超過這數字失敗率將提高
大腸直腸癌長年位居十大癌症死因榜中，根據癌症登記資料，2020年與2021年大腸癌罹病人數下降，和信醫院大腸直腸外科主治醫師陳建志表示，這二年數據下降恐與疫情有關，不能代表大腸癌罹病率實質降低，臨床上大腸癌患者仍多，若以微創腹腔鏡手術治療，BMI值太高恐增加手術失敗機率。
陳建志表示，自從國健署於2008年推動糞便潛血檢查後，大腸癌罹病人數逐年增加，至了2019年達到高峰，但2020年及2021年卻開始下降，數據下降的背後，隱藏「疫情效應」，這二年大腸直腸癌整體罹病人數雖減少，但大腸直腸癌被診斷末期人數卻上升，恐是疫情讓篩檢效能降低得出的結果。
台灣大腸癌的患者有八成都屬於「非遺傳性」的患者，通常是生活習慣、飲食西化引起的腸癌病變，通常這類患者會先以「瘜肉」表現，瘜肉若未不處理，約5到9年就可能演變為惡性腫瘤，其中有一成的患者，一發現瘜肉即是惡性腫瘤。陳建志表示，基因檢測較不適用在非遺傳性患者，較適合有家族史者，民眾對腸癌篩檢應更有意識，除了糞便潛血檢查，應定期做腸鏡檢查。
一旦被診斷罹癌，多數民眾認為「手術」就好，陳建志表示，大腸直腸癌手術以微創手術為主，但不是所有人都適合微創手術，如果病灶太大，且已經侵犯到鄰近重要器官，又或男性身體質量指數（BMI值）大於32kg／m2、女性BMI值大於35kg／m2，或曾接受過大範圍腹部手術，或屬於麻醉高風險的患者，都不適合微創手術，恐增加失敗機率。大腸癌侵犯周邊組織只要愈深，微創手術的處理難度就愈高。
和信醫院腫瘤內科部資深主治醫師黃國埕表示，大腸癌手術治療後，多會搭配化療，化療副作用常有噁心嘔吐等症狀，目前已有相當好的止吐藥，療程可與團隊討論，降低治療副作用，提升治療生活品質。
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