50世代三明治族面臨退休養老難題 精神醫給2建議

保誠人壽今公布第二年「三明治族大調查」結果，三大煩惱聚焦子女教養、父母健康、自身經濟支柱壓力等，針對心理壓力的緩解，建議接受精神醫療、轉念或冥想並養成健康的生活方式；對於家庭責任的分擔，可透過尋求家庭支持系統或專業的家庭輔導等，對於面臨退休和養老規畫壓力的50世代，可考慮逐漸減少工作強度，增加個人興趣活動，為退休生活做好身心準備。

最新「三明治族大調查」結果樣本數為1000人，目標調查族群為20至59歲，居於大台北、須承擔小孩及父母的撫養責任或開銷、有固定收入的男女，以20世代、30世代、40世代及50世代分組參與深度訪談，三大煩惱仍然是子女教養問題（41%）、父母與長輩的健康問題（46%）、及身為家中經濟支柱壓力（35%）。

精神科醫師楊聰財說，三明治族群的壓力，主要來自經濟負擔、職業壓力、家庭責任以及自我期待的交互影響，使他們處於生活的夾縫中，難以兼顧各方需求。

針對心理壓力的緩解建議，楊聰財建議，可運用就診精神醫療團隊或接受心理療，進行自我調適：接受專業心理治療如認知行為療法（CBT），重新評估壓力源，並針對其負面情緒進行有效的干預和調整，也可以透過參加支持小組或團體輔導，減輕心理壓力。

另外，也可透過實踐專念冥想與放鬆技巧，楊聰財指出，有研究顯示，專念冥想和深呼吸練習等放鬆技巧，可以顯著降低焦慮和抑鬱情緒，這些方法有助於三明治族群在壓力狀況下，保持冷靜和清晰的頭腦，處理生活中的各種挑戰。

運動、健康飲食、充足睡眠是減輕心理壓力的關鍵，楊聰財建議，每天進行至少30分鐘的有氧運動，如散步、跑步或游泳等，有助於釋放壓力荷爾蒙，還可保持均衡飲食，避免過量攝取咖啡因和酒精，並確保每天有7至8小時的充足睡眠。

承擔小孩與父母的撫養責任，是三明治族主要壓力來源之一，可與配偶、兄弟姐妹進行有效溝通和協商，共同分擔責任，減少個人的壓力負擔、合理安排時間表，分配家務和照顧責任，建立強大的家庭支持系統，邀請其他家庭成員參與照顧父母或孩子的工作，可以大幅減輕個人的壓力。

此外，楊聰財也提出對世代分組的特殊考量：

20世代與30世代：這些世代通常在職業生涯的早期，需要同時面對工作發展與家庭建立的壓力，應著重於職業規劃和技能提升，並強調工作與生活平衡的策略。

40世代：這一世代往往面臨上有老下有小的情境，是三明治族群壓力最大的階段，需要更多的家庭支持和社會資源來分擔責任，也可嘗試靈活工作制，如遠程辦公或彈性工作時間，平衡工作與家庭生活。

50世代：這一世代面臨的是退休和養老規畫的壓力，他們需要重視健康管理和財務規畫，同時可以考慮逐漸減少工作強度，增加個人興趣活動，為退休生活做好心理和身體上的準備。