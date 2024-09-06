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太魯閣峽谷音樂節11/9登場 國家交響樂團快閃宣傳

中央社／ 花蓮縣6日電

「0403」地震重創太魯閣國家公園，目前園區多數景區仍封閉，因太魯閣台地受損狀況輕微，今年峽谷音樂節將如期於11月9日舉辦，受邀演出的國家交響樂團今天在花蓮快閃宣傳。

國家交響樂團（NSO）木管五重奏的5名音樂家今天到訪花蓮，先到花蓮市明義國小與小朋友交流，演奏多首宮崎駿動畫電影主題曲跟配樂，2節課時間與500名學生互動。國家交響樂團回程前，在花蓮車站候車大廳快閃演出，演奏「龍貓」主題曲，吸引等車遊客聚集，跟著音樂舞動身體或拿出手機拍攝。

太魯閣國家公園管理處長劉守禮說，「0403」地震後不少人身心都受到影響，太管處謹慎評估後決定延續傳統，於11月9日舉辦太魯閣峽谷音樂節，希望用音樂來重建及撫慰心靈。

劉守禮說，活動當天，會與秀林鄉公所合作擺設市集，吸引觀光客回來，希望大家可以慢慢地走出地震陰霾。除了首次邀請國家交響樂團，也有明義國小交響樂團等在地優秀表演團體參與演出，演奏主題「韻釀太魯閣」，希望讓外界看到太魯閣很努力重生。

媒體詢問，天祥地區飯店將於10月開放，太魯閣是否有機會提早開放？劉守禮說，尊重業者經營策略，但園區主要道路台8線目前還不是很安全，仍有災修工程在進行中，會在安全前提下考量開放模式及範圍。

劉守禮提到，園區景區災修工程、公路搶災工程都在密集採購發包中，但因餘震及颱風侵擾，造成工地二次災害，標案重新檢討後再次上網招標，目前不是很順利。年底前比較有把握開放區域為長春祠、太魯閣口附近等災害較輕微區域，將來考慮優先開放。

交響樂團 太魯閣國家公園 音樂

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