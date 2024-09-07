免治馬桶是浴室標配、寒冬救星？8項優缺點評比選購前必看！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「免治馬桶優缺點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的免治馬桶優缺點。

免治馬桶最初問世時，主要是作為舒緩、減輕痔瘡的醫療產品，而經過持續改良與創新，現今免治馬桶已成為不少家庭中不可或缺的浴室設備，提供便利舒適的如廁體驗。然而，部分民眾仍認對免治馬桶的實用性和性價比持保留態度，本次我們便針對網友看法進行觀測，一起來看看吧！

「坐墊加溫功能」成寒冬救贖 噴嘴「衛生疑慮」未適當清潔恐造成感染

▲ 網友熱議免治馬桶優缺點 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年與「免治馬桶優缺點」話題相關的討論，發現許多網友提到，近年免治馬桶的「智慧功能」愈趨完善多樣，除了較基礎的水柱清潔、坐墊加溫功能外，還有夜燈、除臭、暖風烘乾等貼心設計，因此受到不少買家青睞。

便有網友直呼免治馬桶「讓上廁所變成最高檔的極致享受」，說道「冬天暖座、溫水～天堂般的享受」、「很喜歡女性專用模式，生理期的時候沖乾淨是非常好的選擇」、「夜燈功能貼心溫馨，半夜上廁所不需開燈」等等，認為免治馬桶讓生活品質大為提升，是值得投資的浴室設備。

同時，也有網友指出如廁後「屁股用水洗比用擦的乾淨太多了」，更打趣留言「拉肚子連上五次廁所就知道好不好用」，強調免治馬桶在「清潔力」上的優勢。而以水柱沖洗取代衛生紙擦拭，也讓網友有感「衛生紙用量少非常多」，長期下來不僅能節省日常開支，還能降低垃圾量、減少環境負擔。

另一方面，免治馬桶也是許多「痔瘡」患者的福音，溫和的水柱清潔能舒緩患部受摩擦導致的不適感，讓網友大讚「真的幫助很多」。

不過，部分網友仍對購入免治馬桶持觀望態度，除了因價格普遍較高外，也有人坦言「沒用過，但感覺那噴水噴頭很髒」。

討論區一名使用免治馬桶一段時間的民眾也分享「心血來潮想說打掃一下廁所，蹲下去刷馬桶才發現免治那噴嘴附近有夠髒的耶，很難想像自己用了那麼久的髒噴頭在洗屁屁」，引來他人回覆建議「每隔幾天就用濕布稍微擦一下噴嘴」，點出定時清潔才能避免噴嘴藏汙納垢、滋生細菌，否則甚至可能導致私密處感染。

免治馬桶是否值得投資，最終還是取決於個人需求和使用習慣，若你仍在糾結，不妨多加參考網友的使用心得與評價，為自己的浴室選擇一款最適合的馬桶吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「免治馬桶優缺點」相關討論則數。

觀測期間：2023/08/01~2024/08/08，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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