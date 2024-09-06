下周低壓靠台！雙颱共舞明持續擾亂航班 氣象署曝降雨熱區

中央氣象署指出，摩羯、麗琵颱風持續移動，雖不會影響台灣，但前往廣西、海南島、中南半島一帶旅遊民眾要留意航班。下周日日本南方低氣壓往台灣靠近，桃園以北雨勢增加明顯，下周一、周二北部及東北部降雨明顯，幾乎整天有雨，且降雨區域廣泛，甚至有局部大雨機率，花東地區則有局部降雨，中南部為午後降雨。

氣象署預報員趙竑表示，強颱摩羯今天下午4點中心已登陸海南島附近，持續往西向中南半島行進，預計接近陸地就會減弱；麗琵颱風目前偏東北行進，一到西風帶就不利其發展減弱，2者都不會影響台灣，但這幾天前往廣西、海南島、中南半島一帶旅遊的民眾要留意航班異動資訊。

趙竑指出，明天水氣偏多，環境偏南風到東南風，南部、東半部不定時有局部短暫雨，其他地區多雲，清晨中部以北有零星短暫雨，午後對流旺盛，中南部地區及北部山區降雨明顯，甚至有局部豪大雨發生機率。

趙竑表示，下周日日本南方低氣壓往台灣靠近，環境轉成東北風，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲午後雷陣雨，桃園以北雨勢增加明顯，但這股低壓移動路徑的環境不利其發展，增強為颱風的機率不高。

他指出，下周一、周二北部及東北部降雨明顯，幾乎整天有雨，且降雨區域廣泛，甚至有局部大雨機率，花東地區則有局部降雨，中南部為午後降雨，整體降雨趨勢往北移動。下周三至周五環境偏東風，東半部有局部短暫雨，其他地區為午後雷陣雨。

溫度方面，他表示，未來一周各地普遍為32至35度，由於水氣增加，不會像今天這麼高溫，但明天雙北地區仍有局部36度高溫。另外，下周日前南部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島及澎湖要留意長浪；下周一、周二低氣壓通過，也要留意強陣風。