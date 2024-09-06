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強化供電穩定度 桃機二航這6天凌晨將進行電力切換作業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園機場第二航廈預計9月10日到12日及9月18日到20日凌晨0時至4時執行電力切換作業。本報資料照片
桃園機場第二航廈預計9月10日到12日及9月18日到20日凌晨0時至4時執行電力切換作業。本報資料照片

桃園機場公司表示，配合台電公司供電線路改接與機場161kV變電所負載移撥工作，強化桃園機場供電穩定度，規劃辦理第二航廈電力備援發電機系統及供電系統電力電纜汰換工程，預計9月10日到12日及9月18日到20日凌晨0時至4時執行電力切換作業，空調採提前降低溫度預冷，大部分區域皆採暫停電力供應1分鐘的電力切換方式辦理。

桃機公司指出，已於9月2日召開工程協調會議，詳細說明電力調整時程與施工細節，並廣邀駐場公、私部門各單位參加，也將於施工作業期間成立跨單位緊急應變小組與即時通訊軟體群組，隨時掌控進度，並處理突發狀況，務求施工作業如期如質順利完成。

桃機公司表示，9月10日到12日及9月18日到20日凌晨將執行電力切換作業，除空調部分採提前降低溫度預冷，絕大部分區域皆採暫停電力供應1分鐘的電力切換方式辦理，切換作業前10分鐘將由廣播宣達，讓旅客能有充分時間準備與應對，不受影響完成各項出入境作業程序。

桃機公司指出，在相關維護作業執行前，針對現場直接單位以召開會議協調週知，併同目前發布停電通知單作法，以盡告知義務並利各單位預先準備；針對旅客部分則輔以現場廣播加強宣導。

停電 台電 桃園機場

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