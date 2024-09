3度上榜美國強迫勞動清單 漁業署：已大幅提升外籍船員權益

美國勞動部於美東時間9月5日發布最新「童工及強迫勞動製品清單」(List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor),台灣遠洋漁獲第三度入列。對此,農業部漁業署說,我國自2022年起推動「漁業與人權行動計畫」,已大幅提升外籍船員權益,將持續落實外籍船員權益保障措施。

漁業署說明,「漁業與人權行動計畫」從勞動條件、生活條件、社會保障、仲介管理、監測機制、國際合作、共善夥伴等層面,系統性提升外籍船員權益,除已提高船員最低工資及保險額度、要求直接足額給付工資、船上置備出勤紀錄、裝設船舶攝錄影系統等,並增聘60名檢查人力,每年檢查國內及國外港口遠洋漁船50%以上,以2024年1月至6月檢查結果為例,外籍船員工資依規定足額給付比例達98%。

漁業署進一步表示,我國積極向美方說明漁業人權提升情形,今年2月曾邀請美國勞工部官員來臺瞭解實地狀況,並與相關機關、產業及民間團體座談,美方表示自清單移除須依不同來源資訊獨立客觀驗證、評估。

漁業署強調,將持續落實「漁業與人權行動計畫」,同時呼籲產業積極提升外籍船員勞動條件,善盡企業社會責任,並與船員及公民團體共同合作,守護船員權益,讓產業永續發展。