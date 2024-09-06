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3度上榜美國強迫勞動清單 漁業署：已大幅提升外籍船員權益

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
外籍漁工人權保障聯盟呼籲台灣對症下藥，透過修法、加強執法與正式納入民間參與，解決遠洋漁業中的人口販運問題。示意圖。本報資料照片
外籍漁工人權保障聯盟呼籲台灣對症下藥，透過修法、加強執法與正式納入民間參與，解決遠洋漁業中的人口販運問題。示意圖。本報資料照片

美國勞動部於美東時間9月5日發布最新「童工及強迫勞動製品清單」（List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），台灣遠洋漁獲第三度入列。對此，農業部漁業署說，我國自2022年起推動「漁業與人權行動計畫」，已大幅提升外籍船員權益，將持續落實外籍船員權益保障措施。

漁業署說明，「漁業與人權行動計畫」從勞動條件、生活條件、社會保障、仲介管理、監測機制、國際合作、共善夥伴等層面，系統性提升外籍船員權益，除已提高船員最低工資及保險額度、要求直接足額給付工資、船上置備出勤紀錄、裝設船舶攝錄影系統等，並增聘60名檢查人力，每年檢查國內及國外港口遠洋漁船50%以上，以2024年1月至6月檢查結果為例，外籍船員工資依規定足額給付比例達98%。

漁業署進一步表示，我國積極向美方說明漁業人權提升情形，今年2月曾邀請美國勞工部官員來臺瞭解實地狀況，並與相關機關、產業及民間團體座談，美方表示自清單移除須依不同來源資訊獨立客觀驗證、評估。

漁業署強調，將持續落實「漁業與人權行動計畫」，同時呼籲產業積極提升外籍船員勞動條件，善盡企業社會責任，並與船員及公民團體共同合作，守護船員權益，讓產業永續發展。

人權 外籍漁工 漁業署 美國

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