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第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮 18家銀行、保險業獲獎

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
金管會綜合規劃處處長胡則華（前排左起）、政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、政大商學院院長黃家齊下午一起出席「第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。記者蘇健忠／攝影
金管會綜合規劃處處長胡則華（前排左起）、政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、政大商學院院長黃家齊下午一起出席「第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。記者蘇健忠／攝影

政大副校長蔡維奇、環境部次長施文真、金管會綜合規劃處處長胡則華、政大商學院院長黃家齊，下午一起出席「第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」。

此次評鑑受評鑑機構包括：本國銀行38家，保險業44家（含在台分公司及再保險公司），其中人壽與產物保險公司各有21與23家。本次評鑑公布成績前20%的績優業者，績優獲獎單位，銀行業包括元大銀行、中國信託商業銀行、永豐商業銀行、兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行、彰化商業銀行、臺灣銀行、臺灣中小企業銀行。壽險業包括台灣人壽保險公司、合作金庫人壽保險公司、國泰人壽保險公司、凱基人壽保險公司、新光人壽保險公司；產險業包括：中國信託產物保險公司、泰安產物保險公司、國泰世紀產物保險公司、華南產物保險公司、富邦產物保險公司。

政治大學蔡維奇副校長致詞時強調，氣候變遷是全球性的問題，「減碳」是國際性共同努力的目標。在全國致力於「淨零」目標時，銀行與保險業透過對一般實體產業的投資與融資，可引導一般產業重視氣候變遷議題，加速一般實體產業的減碳淨零轉型。蔡副校長也恭賀獲獎的銀行及保險公司，除了成為業界的楷模與標竿，也期望能繼續精進，不但在未來報告書揭露可以更加完備，而且能在具體的實踐上能夠積極落實與達成，為台灣淨零排放目標與社會永續發展盡一份力量。

環境部次長施文真（右）下午出席「第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，頒獎給此次評鑑績優單位。記者蘇健忠／攝影
環境部次長施文真（右）下午出席「第一屆TCFD報告書評鑑頒獎典禮暨研討會」，頒獎給此次評鑑績優單位。記者蘇健忠／攝影

信託 台灣人壽保險 淨零 臺灣中小企業銀行

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