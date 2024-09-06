受惠AI半導體暢旺、觀光復甦 今年海空客貨運齊上揚

受惠觀光持續復甦，加上AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺，今年海空客貨運量持續上揚，根據交通部統計，今年1至7月台灣港群國際郵輪客運量近51萬人次，較去年同期成長超過8成，貨櫃量達805萬TEU，成長3%；在空運方面，我國際航線客運量已突破3090萬人次，較去年同期成長4成5，貨運量也超過131萬公噸，成長近6%。

隨著觀光旅遊持續復甦，交通部表示，今年1至7月國際郵輪進出我商港已達239艘次，較去年同期成長近3成，其中進出港旅客近51萬人次，已達去年一整年近55萬人次的9成；依目前預報，今年國際郵輪靠泊預計可達490艘次，可恢復至疫情前7成，進出港旅客90萬人次，可恢復至疫情前8成5。

在航空客運方面，交通部指出，今年1至7月我國際航線客運量已超過3090萬人次，較去年同期成長45%，已恢復至疫情前2019年近9成，其中以日本、美國、香港進出旅客增長較明顯，整體出入境比例約為1比1。在轉機旅客部分，今年截至7月已達403萬人次，較去年同期成長15%，也較疫情前2019年同期成長近3成。

交通部也說，桃園機場今年1至7月客運量已突破2600萬人次，較去年同期成長4成，預估今年有機會達到4500萬人次，預估明年可望超過疫情前4868萬人次；台中機場國際航線客運量57萬人次，較去年同期成長1.6倍；高雄機場國際航線客運量262萬人次也成長超過8成。

貨運方面，交通部表示，航空貨運表現亮眼主要受惠於AI半導體機台、伺服器及電商出貨暢旺，今年1至7月航空貨運量超過131萬公噸，較去年同期成長近6%。海運貨運部分，今年1至7月台灣港群貨櫃裝卸量已達805萬TEU，較去年同期成長3%，以高雄港534萬TEU最高，成長超過6%，其中高雄港轉口貨櫃更達246萬TEU，成長近9%。

交通部指出，看好未來航空貨運商機，除國籍航空公司持續引進貨運機隊，桃園機場公司也著手規劃113公頃的新貨運園區，以2030年完工為目標，滿足2040年400萬噸的航空貨運發展需求。另外，港務公司配合高雄港第七貨櫃中心全面啟用，啟動高雄港貨櫃碼頭重新配置與改建計畫，並搭配貨櫃增量等獎勵配套措施，爭取更多航商靠泊。