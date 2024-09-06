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花蓮「木想傢」用國產材創作家具 前進巴黎展出

中央社／ 花蓮縣6日電

致力於培育花蓮偏鄉青年木工技藝的手作家具品牌「木想傢」，今年由創辦人王嘉納、5名學生組成「台灣工藝代表隊」，入選法國巴黎時尚家具設計展，展出選用國產材的木工作品。

2024巴黎時尚家居設計展素有歐洲前三大設計展會稱號，國立台灣工藝研究發展中心每年率領台灣優質工藝及設計品牌參與，今年挑選「木想傢」5件作品展出，於9月5日展出至9日。

「木想傢」以台灣櫸木荷曲方凳、相思木扶手餐椅、皮革面蛇紋石茶几、鐵刀木餐椅及鐵刀木燕尾藤凳等作品入選展出。

王嘉納說，作品大量採用台灣國產材相思木和玉里蛇紋石，希望讓世界認識台灣優秀的材料、技術、人才與文化；從偏鄉學校創辦木工班、成立品牌與產業到走向國際舞台，花了25年時間，非常感謝各界的支持跟鼓勵。

王嘉納說，這次帶著5名玉里青年同行，孩子們非常珍惜難得的機會，大家都衝著名畫到訪博物館，他們則把目光放在館藏家具，相信他們的未來不會讓人失望。

木想傢青年劉佳謙難掩興奮地分享，來自各國的作品都很有特色，希望利用展期盡量吸收靈感，看到自己的作品在盛大的展覽中展出，也感到非常驕傲，希望未來自己的作品，也能成為其他國家創作者想學習的作品。

青年

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