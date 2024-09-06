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紐西蘭鹿茸將零關稅 國產轉型質精還開發化粧品

中央社／ 台北6日電

明年起紐西蘭鹿茸輸台零關稅，畜試所今天表示，攜手養鹿協會推動高產鹿種、研發產品等對策10年奏效，頭數減、產量增，轉型質精有成，還有衛福部認證的藥物化粧品誕生。

農業部畜產試驗所召開「走出台灣鹿-共創台灣鹿產業的未來」記者會，所長黃振芳說，依據台紐經濟合作協定（ANZTEC），民國114年起鹿茸將開放零關稅及取消配額限制，國產養鹿產業恐受衝擊，10年來多管齊下，推動高產鹿種、研發多元產品等對策，強化產業競爭力已顯現成果。

會中播放影片時，片中有鹿農說，交配期雄性鹿躁動，會造成鹿群損傷，所以配合畜試所的研發技術進行人工繁殖。

畜試所還協助民間進行鹿種選育，黃振芳說，畜試所持續於每年舉辦高產茸鹿評選頒獎活動，要求鹿場建立種鹿系譜才能參賽，完備各鹿場的種鹿系譜資料，並應用遺傳標誌及人工生殖技術，得以讓產茸量高的種鹿擴散使用，加速優良種鹿的選育。

畜試所副研究員林信宏說，加上國內採行精緻化圈養，每頭可生產鹿茸10年以上，每年可生產1次，雖然102年全國飼養頭數2萬1633頭，112年減至1萬3339頭，但鹿茸生產量由102年的2萬4761公斤，增至112年的2萬5193公斤，顯示近10年間飼養頭數減少，但產茸量不減反增。

畜試所還推動開發多元化加工產品、建立鹿場安心認證及開拓鹿茸消費市場等計畫。中華民國養鹿協會常務監事林成璋說，也已開發出獲得衛福部認證的藥物化粧品緊緻精華液。中華民國養鹿協會秘書長梁素金說，預計9、10月上市，消費者可洽協會購買。

林信宏指出，醫學研究也會進行，有可能就小兒骨科領域展開研究，有成果會對外發表。

另外，畜試所統計，國內鹿茸每台兩（37.5公克）平均市價約新台幣800至1000元，為高單價養生產品。

黃振芳說，紐西蘭的生產成本僅台灣一半，之於台灣的產業規模又非常龐大，目前無法估計明年零關稅後的市場狀況，而國內生產成本已透過這10年的努力下降2到3成，期盼透過行銷、市場區隔性，確保國產鹿產業競爭力。

競爭力 鹿茸

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