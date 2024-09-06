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電扇卡灰塵超耗電！486先生曝「懶人方法」 水中加1匙擦拭速防塵

聯合新聞網／ 綜合報導
電扇若不定期清潔容易積塵過厚，影響風速、增加耗電。 示意圖／Ingimage
電扇若不定期清潔容易積塵過厚，影響風速、增加耗電。 示意圖／Ingimage

天氣依舊炎熱，幾乎家家戶戶都有電風扇，不過若不定期清潔容易積塵過厚，影響風速、增加耗電，甚至可能引起皮膚過敏。團購電商名人486先生分享一懶人方法，可以避免扇葉堆積灰塵，省時又省力。

486先生提到風扇、循環扇的扇葉、風罩網上易卡灰塵棉絮，且縫隙小不好清，有些人會拿刷子或濕抹布慢慢擦，也有的人乾脆整個拆下來清洗，而他分享了只要一招就能解決此問題的方式。

486先生指出為何風扇上會堆積灰塵，原因是當扇葉和空氣摩擦會產生靜電，使得空氣中的灰塵、棉絮附著在扇葉、風罩上。此時，只要用「衣物柔軟精」擦拭，就能防止灰塵堆積的狀況，原理是衣物柔軟精內含有陽離子型界面活性劑，能防霉、防靜電、防塵。

他分享步驟：將1匙的衣物柔軟精加在1公升的溫水中，再將抹布浸濕擰乾，擦拭風扇的扇葉、風罩表面上，如此一來就能減少靜電、避免灰塵，同時還能一併清潔整個風扇。他也提醒，清潔電風扇之前務必要先拔除插頭，且切勿使用過濕的抹布擦拭，使得濕氣滲入電器內部造成危險。

而除了風扇、循環扇外，像是天花板的吊扇、廁所的抽風扇、門窗等也都能用此方法，486先生推薦下回大掃除時大家可以試試看。

486先生 柔軟精

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