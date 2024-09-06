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佛陀紀念館首迎故宮典藏法華經 警力出動滴水不漏護國寶

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
故宮典藏的國寶法華經即日起在佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影
故宮典藏的國寶法華經即日起在佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影

故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館，其典藏的唐宋元明清5朝代橫跨1500年經書一次呈現，讓南台灣的民眾一飽眼福，盡覽佛教文物之美，展期即日起至2025年3月16日，為期半年。此次佛陀紀念館開館以來首度迎來國寶展出，高雄市政府、警察局也不敢鬆懈，組成專案小組投入人力24小時輪番出勤守護國寶。

法華經是大乘佛教初期的經典，自西元3世紀傳入中國，因鼓勵寫刻佛經與造像，經書描述的故事膾炙人口，適合成為美術題材，因此產生大量宗教藝術作品，除在敦煌藏經洞法華經是數量最多的，其後在國立故宮博物院典藏法華經則居次。

故宮博物院長蕭宗煌指出，宗教文物及藝術品向來是世界各大博物館重要典藏，故宮也擁有許多佛教文物，南院設有一個名為佛陀形影-院藏亞洲佛教藝術之美常設展，其中法華信仰是東亞佛教文化圈的一大特色，2年前在故宮籌辦法華經及其美術特展大受歡迎，今年與佛陀紀念館合作，這次展覽著重在經典原汁原味呈現。

佛光山常務副住持慧傳法師表示，此次展覽有三大亮點，隋文帝至清代乾隆等歷代護持法華經皇帝事蹟故事，其次文物中足見書法家蘇軾、顏真卿、管正因等精彩書藝，也呈現觀世音菩薩普門品影響力。

策展人南院處助理研究員鍾子寅表示，觀世音菩薩普門品被東亞佛教徒日常唸誦，影響了觀音信仰在東亞的盛行，這次展覽借用解析佛典的三分法，分成序分、正宗分、流通分，以此介紹法華經在印度成立背景及美術內容與圖繪的發展等。

高雄警察局、仁武分局、保安大隊首度接下護國寶的勤務，組成專案小組，從國寶抵達佛陀紀念館全程戒護，編制警力在場館外巡邏以外，展廳場勘後，配置一組人力24小時輪流安全維護，防盜、防震系統比照故宮等級，且監視器360度無死角，全力保護國寶的安全。

故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影
故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出。記者郭韋綺／攝影
故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，今天在本館大廳舉行開幕典禮。記者郭韋綺／攝影
故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，今天在本館大廳舉行開幕典禮。記者郭韋綺／攝影
故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，今天在本館大廳舉行開幕典禮。記者郭韋綺／攝影
故宮國寶法華經及其美術特展移師高雄佛光山佛陀紀念館展出，今天在本館大廳舉行開幕典禮。記者郭韋綺／攝影

佛光山佛陀紀念館 佛教 國立故宮博物院

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