「Chill星人 三星創意市集」以 Galaxy AI打造最Chill市集體驗！

潮店 Stable Nice BLDG.拼貼創意語彙、Her呷 奶酥厚片夢幻打卡、Kawo卡沃共創奇趣似顏繪，

超過40家潮牌選品、吃喝玩樂一次滿足，

9月13日起華山文創園區、9月27日草悟廣場接力自在翻轉生活

圖／三星電子 提供

2024年9月5日，台北訊－AI手機成為近期最夯的話題，三星電子日前推出結合全方位

AI應用的 Galaxy Z Fold6｜Z Flip6 兩款摺疊機，掀起AI摺疊風潮。為讓更多消費者體驗Galaxy AI於生活的便利性，三星結合當代年輕族群喜愛逛市集的風潮，自9月13日起於華山文創園區、9月27日起於PARK2草悟廣場盛大開辦「Chill星人 三星創意市集」。集結超過40間多元特色店家，策畫生活體驗、潮流風格與美食享樂3大主題，精心融入Galaxy AI各項實用功能，展現科技與生活的完美結合。不論是熱愛手作的創意愛好者、追逐創新潮流的生活玩家，或是美食不離手的吃貨，都能在這裡玩出新火花、找到專屬驚喜！另外，參與Galaxy AI互動體驗、打卡分享美照，還能將限量精美好禮帶回家，快筆記市集資訊，把握機會成為最潮的「Chill星人」！

Galaxy AI X創意攤主的Chill相遇

Galaxy AI助力潮流、美食、藝術工作者，激發創意、透過作品展現無限可能：

● 「時間很重要，工作越有效率，生活就可以越Chill。」－台南話題選物店Stable Nice BLDG.主理人育齊分享，透過 Galaxy Z Fold6 「AI塗鴉轉圖像功能」，幫助自己看到創造的可能性、溝通更有效率。在市集活動中，Stable Nice BLDG.將帶著消費者親手體驗「AI塗鴉轉圖像」客製化圖案的創作魅力，製作獨一無二、個人專屬帆布包

● 「當你對一件事感到好奇，用輕鬆的心去探索、學習，就是Chill」－Her呷 奶酥厚片攤主 Sharon表示，透過 Galaxy Z Flip6 ，可以更自由地挑戰、把平凡的美食做得不平凡，想嘗試新食譜時，可使用「搜尋圈」輕鬆翻譯、尋找靈感； Galaxy Z Flip6 的「生成式相片編輯」功能讓奶酥厚片也能一鍵生成趣味照，更是最棒的吸睛宣傳利器。Her呷 奶酥厚片在市集中，推出驚喜版特製奶酥厚片新口味，讓大家搶鮮體驗「科技x美食」激發出的創意新滋味。

● 「Galaxy AI是溝通與創意發想的最佳夥伴讓科技為畫作增添趣味，創作獨特Chill風格！」－鮮少參與市集活動的新銳插畫家卡沃 Kawo aka Sushijojo，特別在「Chill星人 三星創意市集」活動中，推出獨特的似顏繪創作，帶消費者以Galaxy AI塗鴉轉圖像功能，創作個人化作品，並為活動推出限量珍藏的Kawo Chill公仔。Kawo卡沃大力讚賞Galaxy AI的「智慧即時翻譯」功能，讓他在國外參展時，能更自在的與外國人溝通；塗鴉轉圖像功能則能將抽象資訊具象化，溝通更加順暢。

Stable Nice BLDG.主理人育齊分享，透過 Galaxy Z Fold6 幫助自己看到創造的可能性、溝通更有效率。 圖／三星電子 提供

卡沃 Kawo aka Sushijojo 特別在「Chill星人 三星創意市集」活動中推出獨特的似顏繪創作。 圖／三星電子 提供

大啖美食、工藝手作、魅力選品加入AI更精采！

三星創意市集以不同視角暢遊Galaxy AI

「Chill星人 三星創意市集」邀請眾多年輕人喜愛的品牌與創作者共襄盛舉，悠遊其中不僅可聆聽攤主與Galaxy AI的互動故事、動手玩AI，更有許多針對三星獨家推出的產品與體驗，想成為最酷的潮流先鋒？這裡是絕對不能錯過的朝聖地！：

● 生活體驗：繁忙的日常中，偷空享受與眾不同的體驗，為生活留下精彩點滴。風格強烈的台灣新銳插畫家Kawo卡沃出生澳門、畢業於紐約視覺藝術學院，以多元媒材畫出人生故事，並多次獲邀至各大國際動畫影展參展，將透過「AI塗鴉轉圖像」功能，與消費者共創產出創作獨一無二的似顏繪，另有限量Kawo Chill公仔等你來收藏。而台灣唯一鑲嵌玻璃工作坊陌光St.light，以晶瑩透亮的玻璃，在光影與新舊時代之間錯綜，致力推廣玻璃手作，以Galaxy AI發想，推出隨身鏡DIY，享受療癒片刻。隱逸茶館三徑就荒取名自陶淵明之作，意在提醒靜心著眼於茶憨實外表下的迷人本質，並結合傳統茶藝與當代設計，流淌獨特的五感茶美學，讓人在都市中享受自在me time；市集中將打造恬靜茶席，不只有三星創意市集專屬的茶席，還邀請韓國提琴家，讓你邊品茶邊聽音樂，想了解更多茶的知識，使用「搜尋圈」功能掃描QR Code就能立刻知道！

● 潮流風格：匯聚時髦台味、自然植栽到工藝創作等多元風格，任何人都可在此找到屬於自己的Lifestyle！潮青台南必訪之StableNice BLDG.，匯集印刷設計、選物、藝廊等複合式空間，為消費者打造能放鬆、聊天、交換點子的角落，以文創紀錄日常，這次將讓消費者打造獨一無二的專屬帆布包，不須擔心自身畫技，借助「AI塗鴉轉圖像」功能，隨筆線條也能變成潮流大作。而當古玩遇上 Galaxy AI，又會激發什麼火花呢？美式復古玩具咖啡廳Chicaca讓消費者回到過去的童年夢想，獨到的選物眼光與幽默感累積不少忠實顧客，將透過「生成式照片編輯」的強大功能，與玩具們來一場跨越時空的有趣互動，賦予老玩具全新生命。

● 美食享樂：排隊美食統統在這裡！來自高雄的質感攤車Her呷 奶酥厚片，每次出攤都吸引眾多人追蹤攤車蹤跡，這次不用奔波各地就可以吃到，並特別為三星創意市集推出奶酥厚片新口味，邀請Foodie們以「生成式相片編輯」功能完成最Chill的趣味踩點照。此外，特別邀請知名職人新鮮手包水餃－餃子樂推出專屬韓式冬粉炸餃子，搭配韓式辣生菜雙拼體驗組，想嘗鮮點對心頭好，打開「搜尋圈」功能，餐點翻譯不失誤！多巴胺系手作蛋糕店造糕的人充滿童心的復古感蛋糕十分吸睛，是IG上的探店熱點，此次特製三星限定色糖粒，自由揮灑創意裝飾扁可頌，挑戰一日甜點大師，享受獨一無二

Chill體驗。

Her呷 奶酥厚片。 圖／三星電子 提供

大啖美食、工藝手作、魅力選品加入AI更精采！三星創意市集以不同視角暢遊Galaxy AI 。 圖／三星電子 提供

三星市集限定體驗 揪星粉們一同挑戰任務拿好禮

「Chill星人 三星創意市集」除了集結各種特色攤位，更準備了各種精彩表演，嗨翻華山與草悟廣場！現場定時邀請DJ熱力播歌、街舞演出、魔術、歌手駐唱，國語作業簿和DJ賴皮也會現身現場與粉絲熱力互動，絕對Chill到不想走。現場還能領取體驗好禮，完成三項Galaxy AI闖關任務或打卡分享，即可獲得精美小禮品。完成闖關集點並填寫問卷，還有機會把第二代The Freestyle微型智慧投影機、Galaxy Buds3 帶回家，獎品豐富，快把握時間與三星Chill一下！

詳情請見三星官網：https://pse.is/6ecy9e

台灣三星「Chill星人 三星創意市集」活動資訊：

華山文創園區

● 活動日期｜9月13日（五）至9月15日（日）

● 活動時間｜12:00-20:00

● 活動地點｜華山文化創意產業園區北側綠地 （臺北市中正區八德路一段1號）

草悟廣場

● 活動日期｜9月27日（五）至9月29日（日）

● 活動時間｜12:00-20:00

● 活動地點｜PARK2草悟廣場（臺中市英才路534號）