鼓勵遊宜花東 Taiwan PASS台鐵版加碼至7000套

交通部觀光署7月1日開賣的台鐵版Taiwan PASS，頗受好評，原本只有3500套，決定加碼到7000套，鼓勵民眾遊宜花東。

觀光署為振興東部觀光，推出3500套Taiwan PASS台鐵版，7月1日開賣至9月底，售價新台幣2800元，包含台鐵5日周遊券、4地捷運4選1等；針對花蓮震災推出限定方案，享有2人成行1人免費的優惠，但首次兌換台鐵5日周遊券時，必須包含「宜蘭頭城-台東大武」間的車站劃位。

觀光署今天發布新聞稿，「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」2人同行1人免費的超值優惠，頗受旅客好評，現已加碼至7000套，再搭配宜花東地區台灣好行免費、台灣觀巴2折及花蓮振興加碼住宿補助，鼓勵民眾安心出遊、輕鬆成行。

觀光署長周永暉表示，「Taiwan PASS台鐵版」還可搭配多項旅運及住宿等振興措施，例如，今年底前持電子票證（含行動支付）搭乘宜花東地區台灣好行10條路線免費、台灣觀巴宜花東地區24條套裝旅遊行程2折，入住花蓮地區指定合法旅宿，自9月1日起連續3個月每人每月都可加碼申請1次限量住宿補助最多1000元等優惠。

觀光署舉例，從台中搭乘台鐵自強號前往花蓮3天2夜旅遊，兩人使用Taiwan PASS現省460元（來回原價3260元，使用Taiwan PASS為2800元），搭配免費台灣好行縱谷花蓮線（原價每人390元，優惠免費）前往慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠，並使用花蓮住宿加碼優惠折抵每人每房1000元，兩人平均整趟旅程可省下3240元。

若從台北搭乘台鐵自強號前往台東3天2夜旅遊，用Taiwan PASS現省332元（來回原價3132元，使用Taiwan PASS為2800元），再搭配台灣觀巴東海岸南段一日遊（原價每人1600元，優惠價320元），可前往東海岸加路蘭、三仙台、都歷海灘來趟跳浪之旅，兩人平均整趟旅程至少可省下2892元。