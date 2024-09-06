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成都人風波後現身 林依晨：請大家理解
藝人林依晨近期在大陸戀愛真人秀節目，一句「我是成都人」引發台灣網友熱議，她今天被問到此事時表示，成都、台北、宜蘭是祖父母、外祖父母和自己生長的地方，「沒有這些地方就沒有現在的我，請大家理解。」
林依晨在大陸戀愛真人秀「心動的信號7」的嘉賓，27日節目首播，結果她在節目上一句「我是成都人」，引發台灣網友熱議，也有網友提到，她的「零負評」形象已被打破；教導過她政大韓國語文學系兼任講師朱立熙在臉書發文稱，沒教過成都人，雖沒有指名道姓，但被認為從發文的線索來看，就是在指林依晨。
林依晨今天以代言人的身份出席記者會，不免被問及「成都人」事件，成都、台北、宜蘭，是她祖父母、外祖父母還有自己生長的地方，「沒有這些地方就沒有現在的我，請大家理解。」
林依晨說答應成為代言人的契機，是因為自己也成為三明治族，不管職業性別，社會上很多人是三明治世代，上有老下有小，其實更重要的是自己，但可能沒照顧好，可以傾聽這樣族群的是很重要的。
被問到成為三明治族之前，是否也是工作狂？林依晨坦言，「接近，但後來身體也抗議」，後來有慢慢把工作量減少，三明治族心境上有不同，工作固然是重要的自我成就，但重要的是最恆常在身邊的家人，同時不要忘了傾聽自己。
對林依晨來說，現階段會努力照顧自己的健康、父母照顧與子女教育等，都非常重要，她也分享，女兒今天哭著去上幼兒園，雖然已經開學第5天，但以為前幾天只是去玩玩，所以現在就會哭著說不要去，要跟媽媽在一起，認為教養孩子不止給予物質，陪伴也相當重要。
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